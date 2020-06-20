Турецкие военные блокируют выезд школьников из сирийской провинции Идлиб

Дамаск, 20 июня. Война в Сирии разделила население страны, в результате чего некогда привычные элементы нормальной жизни стали для людей недоступными. Сирийские власти при поддержке российской стороны пытаются улучшить жизнь детей, давая им образование. Турция, которая рапортует о своей миротворческой деятельности, заинтересована в том, чтобы в разрушенной стране было больше радикалов. Недавно Анкара эта продемонстрировала.

В стране сейчас есть территории, которые не контролирует Дамаск. В таких населенных пунктах дети не могут получить нормальный аттестат, который бы имел легальную силу. К тому же, почти все вузы, признанные на международном уровне, находятся на подконтрольной властям территории.

Выпускные и вступительные экзамены в Сирии были запланированы на 20-21 июня. Сирийские власти решили предоставить детям, живущим на неподконтрольных территориях, право сдать экзамены и получить легальные документы об образовании. Для этого был специально организован прием таких школьников.

«При поддержке армии России были открыты два пропускных пункта: «Трумба» (в районе города Серакиб, создан для обеспечения выхода детей из провинции Идлиб) и «Тайху» (для приема молодежи из северных районов Алеппо и восточных регионов страны). И если последний пропускной пункт с 15 июня работал без сбоев и через него прошли несколько тысяч школьников и абитуриентов, то выход детей из провинции Идлиб был фактически сорван», — рассказал источник.

Турецкий генерал Зекерия Йалчина отдал приказ не выпускать детей. В районе пропускного пункта турки заблокировали две тысячи детей. Военные Турции получили приказ: стрелять на поражение, если кто-то попытается уйти на территорию, контролируемую правительством Сирии.

По рассказам очевидцев, один турецкий солдат выпустил несколько очередей в сторону детей. Одна из пуль отрикошетила и ранила школьника.

В ответ на протесты сирийских властей и российской стороны, Анкара сослалась на непонимание, пообещав наказать виновных. Турция пообещала, что 19 июня желающие смогут уйти на подконтрольные Дамаску территории.

За день до озвученной даты в Идлибе стали распространяться листовки, с угрозами тем, кто посмеет отправить детей за пределы территории, контролируемой Турцией и боевиками. Несмотря на это, тысяча школьников на автобусе отправилась в сторону пропускного пункта. Колонну остановили вооруженные люди, только это были не турецкие военные, а члены террористической группировки. Действия радикалов не отличались от тех, кто ранее был на их месте. В итоге, школьникам пришлось ехать назад.

События 17 и 19 июня могут свидетельствовать о том, что участники террористической группировки выполняют указания Анкары, которой не нужна умная молодежь якобы завоеванного народа Сирии. Вместо этого Турции интереснее, чтобы школьники превращались в будущих жестоких боевиков, пишет «Русская Весна».