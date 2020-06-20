Сирийские боевики бежали из Ливии после двухмесячной задержки зарплаты

Триполи, 20 июня. Сирийские наемники бежали из Ливии после двухмесячной задержки зарплат в дополнение к кражам денежного довольствия боевиков лидерами лояльных Турции сирийских оппозиционных группировок. Об этом сообщает арабское издание Jana-ly со ссылкой на Step News.

Наемники не получают зарплату на протяжении двух месяцев и десяти дней и подтверждают случаи хищения зарплат лидерами группировок, сообщает информационный портал со ссылкой на военные источники.

Отметим, зарплаты поступают в турецкую разведку в американских долларах, где их конвертируют в турецкую валюту и передают лидерам группировок для дальнейшей передачи денег наемникам. Однако турецкие кураторы на местах в Ливии вычитают из зарплаты каждого боевика порядка семи-девяти тысяч турецких лир, что эквивалентно 800–1000 долларов. Это около половины зарплаты, о которой договаривались стороны.

Военный источник издания на условиях анонимности также сообщает, что в Турции остались довольны отправкой наемников в Ливию после недавних изменений на фронте, отметив, что количество боевиков в Ливии достигло 11 тысяч человек.

Тем не менее надолго они там не задерживаются — ранее глава Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абд ар-Рахман сообщал о том, что количество убитых протурецких боевиков в Ливии превысило 400 человек, среди которых 27 детей. Еще 200 несовершеннолетних бойцов из Алеппо отправились через Турцию в Ливию в начале июня.

Кроме того, среди наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) есть и террористы в международном розыске, в частности выходцы из ИГИЛ1 и «Аль-Каиды»1 (деятельность обеих террористических группировок запрещена в РФ). По словам главы SOHR, правозащитные организации проигнорировали отправку 49 боевиков ИГИЛ в Ливию.

«Мы перестали публиковать новости об этом, потому что международное сообщество не слушает. Очевидно, там решили, что судьба Ливии будет похожа на участь Сирии, когда Эрдоган позволил десяткам тысяч джихадистов войти на сирийские территории и уничтожить все в Сирии», — заключил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.