Симоньян рассказала, как прощала измены любимому человеку

Москва, 20 июня. Российская журналистка Маргарита Симоньян рассказала о своем отношении к супружеским изменам. Своими мыслями она поделилась во время недавней трансляции в Instagram.

Симоньян опубликовала видеоролик с ответами на вопросы своих подписчиков. Один из них касался ее отношения к супружеской неверности. Журналистка ответила, что ей приходилось сталкиваться с подобным и прощать измену любимому человеку.

Она подчеркнула, что речь идет о ситуации, которая сложилась у нее еще в юношеские годы и не касается ее нынешнего супруга.

Напомним, что Маргарита Симоньян состоит в гражданском браке с российским режиссером Тиграном Кеосаяном. Супруги часто расходятся во мнениях и ссорятся, однако всегда находят компромисс и идут на примирение. Супруги воспитывают троих детей — шестилетнюю Марьяну, пятилетнего сына Баграта и шестимесячную Маро. Влюбленные живут вместе уже восемь лет, но не торопятся оформлять свои отношения официально.

Стоит отметить, что у Тиграна Кеосаяна есть двое детей от предыдущего брака с актрисой Алиной Хмельницкой, с которой они прожили 20 лет.