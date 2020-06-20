Российские Т-90 и Т-14 «Армата» проехали под окнами посольства США в Москве

Москва, 20 июня. Российские танки проехали под окнами посольства США в Москве. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Life Shot.

На кадрах видно, как колонна танков Т-90М и Т-14 («Армата»), возвращаясь с репетиции парада Победы, проезжает мимо американского дипломатического представительства, расположенного в Большом Девятинском переулке. За техникой наблюдал сотрудник полиции. На время прохода танков проезд по Новинскому бульвару был перекрыт.

20 июня в Москве на Красной площади состоялась генеральная репетиция парада Победы. В ней приняли участие свыше 14 тысяч военнослужащих, передает «АиФ». Кроме того, в репетиции задействовали более 230 единиц спецтехники, а также 75 вертолетов и самолетов.

Во время подготовки к торжественному мероприятию по Красной площади промаршировали 40 парадных расчетов, в том числе суворовцы, нахимовцы и юнармейцы. В связи с пандемией коронавируса участники парада репетировали в средствах индивидуальной защиты.

Напомним, парад, посвященный 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, состоится 24 июня. Из-за эпидемии мероприятие, которое традиционно проходит 9 мая, пришлось перенести. При этом дата была выбрана не случайно — именно 24 июня в 1945 году прошел первый Парад Победы.