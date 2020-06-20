Путин призвал серьезно улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости серьезно улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения.

Также глава российского государства призвал внедрять цифровизацию и укреплять кадровый потенциал. По словам Путина, «нужно серьезно улучшить состояние первичного звена, ФАПов, поликлиник и больниц, служб скорой и неотложной медицинской помощи».

«Предстоит <…> на порядок повысить доступность современной диагностики заболеваний и, безусловно, обеспечить широкую цифровизацию, использование технологий искусственного интеллекта в работе медицинских учреждений на всех уровнях», — добавил Владимир Путин.

Путин на встрече с медработниками 20 июня также указал на необходимость держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медикам. Он подчеркнул, что в данном вопросе не должно быть никаких сбоев.