Путин поручил правительству поощрить молодых медработников

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поощрения молодых медиков, которые работают с зараженными коронавирусом. Разработку соответствующего пакета предложений глава государства ждет от правительства.

Российский лидер подчеркнул, что во время пандемии с врачами рядом работают 15 тысяч аспирантов, ординаторов, студентов, которые получили боевое крещение и прошли проверку на верность медицинскому делу.

Президент поручил кабинету министров сформировать пакет мер, включая льготы и преференции для тех, кто продолжит обучение.

Напомним, что ранее сенатор Валерий Рязанский поддержал предложение учредить ведомственные награды и наградить медиков, которые помогали бороться с коронавирусом. Парламентарий подчеркнул, что выступает за всяческую поддержку медицинского персонала и соцработников, чтобы они осознавали признательность государства за свой труд.