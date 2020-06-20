Барецкий: Гармаш попросил меня отказаться от слов о Ефремове в обмен на роль у Михалкова

Музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил, что отказаться от слов о том, что он выпивал с актером Михаилом Ефремовым и был вместе с ним в машине в день смертельной аварии, его попросил актер Сергей Гармаш, пообещав взамен роль в фильме режиссера Никиты Михалкова.

В беседе с Федеральным агентством новостей Стас Барецкий опроверг заявление представляющего интересы Михаила Ефремова адвоката Эльмана Пашаева о том, что слова шоумена о совместном с актером времяпрепровождении в день смертельного ДТП являются пиар-ходом.

«Это не было пиар-ходом. Просто мне позвонил Сергей Гармаш, близкий друг Ефремова, и сказал своим голосом с хрипотцой: «Если ты откажешься от своих слов по поводу аварии, то мы тебе дадим роль в фильме Никиты Михалкова». Это было на полном серьезе, я повелся и отказался от своих слов. Поэтому хайпа тут никакого нет», — рассказал Барецкий.

По его словам, вчера вечером, в 23 часа, он приехал в Москву на «Сапсане».

«На Ленинградском вокзале меня встретила полиция. Меня отвезли в отделение Главного управления МВД по Москве. Я там просидел три часа. С меня взяли показания об аварии. Я подписал заявление о неразглашении ситуации. Было неприятно, потому что я думал, что меня на трое суток задержат и все такое. У меня есть видео, но я его афишировать не буду, потому что там есть лица полицейских. Но если меня будут прессовать, я это видео опубликую», — отметил Стас Барецкий.

Напомним, вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве Михаил Ефремов, находясь пьяным за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он умер в больнице от полученных травм, а в отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, по которому актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время актер находится под домашним арестом. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым.

Ранее глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов отметил, что совершенное Михаилом Ефремовым преступление не имеет оправданий, его необходимо судить по всей строгости закона, несмотря на его известность.