Путин призвал держать на особом контроле выплаты медикам отпускных

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медикам.

С соответствующей просьбой глава российского государства обратился к правительству и Министерству здравоохранения РФ на встрече с медработниками в формате видеоконференции.

«Прошу <…> держать вопросы выплат повышенных отпускных медицинским работникам на постоянном контроле, чтобы здесь не было никаких сбоев, чтобы не допустить даже технических каких-то сбоев», — сказал российский президент.

Президент РФ Владимир Путин отметит государственными наградами медиков, которые борются с коронавирусной инфекцией. Он выразил благодарность медработникам за самоотверженное исполнение своего профессионального долга. Ранее сообщалось об учреждении двух новых госнаград за выдающиеся заслуги для работников здравоохранения.