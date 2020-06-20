Путин высказался о второй волне эпидемии коронавируса в России

Москва, 20 июня. Дополнительные больничные места для пациентов с коронавирусом должны быть в запасе, даже если в ближайшее время они будут не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о том, когда можно ждать вторую волну эпидемии коронавируса.

«(Койки нужны) на всякий случай на осень текущего года или на будущий (год)», — подчеркнул глава государства в ходе видеоконференции с российскими медиками.

Путин добавил, что ранее они уже договорились с мэром столицы Сергеем Собяниным о том, что в столице допкойки закрываться не будут, но перепрофилированные учреждения смогут вернуться к нормальной работе.

Президент констатировал, что Россия проходит через эпидемию COVID-19 «с наименьшими потерями, во всяком случае, до сих пор». По мнению главы государства, это связано с тем, что широкие возможности использования коечного фонда позволяют госпитализировать максимальное количество больных еще на первых этапах болезни.

Напомним, по данным мэрии Москвы, для пациентов с коронавирусом было перепрофилировано почти 23 тыс. мест в городских, федеральных и частных стационарах. Помимо этого, еще 15 тыс. допкоек мест «на базе временных медицинских корпусов». К обычному режиму работы и оказанию плановой медпомощи столичные стационары начали возвращаться в июне.