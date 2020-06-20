Новак оценил степень готовности «Северного потока — 2»

Москва, 20 июня. Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что в экономическом и инвестиционном аспектах газопровод «Северный поток — 2» полностью готов. На завершение оставшихся строительных работ брошены все технологии, подчеркнул министр.

Стоит напомнить, что реализацией данного проекта крайне недовольны в США. Введенные ими санкции против «Северного потока — 2» чиновник считает незаконными и неадекватными.

Новак подчеркнул, что газопровод отвечает интересам энергетической безопасности европейских стран. Кроме того, диверсификация поставок будет способствовать развитию конкуренции, цены не будут «задираться». Министр считает, что американцы своими санкциями посягают на суверенитет европейских стран, пишет радио Sputnik.

Напомним, что ранее власти ФРГ нашли способ, как обойти Газовую директиву Европы и не попасть под американские санкции для продолжения дальнейшей реализации «Северного потока — 2» и использования его мощностей.