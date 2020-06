События в центральной Африке: террористы убивают нигерийских христиан, а в Мали и ЦАР разоружаются боевики

В Нигерии атаки ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) следуют за очередными заявлениями о разгроме террористов, а в ЦАР и Мали продолжаются программы разоружения. Telegram-канал «Рыбарь» рассказывает о событиях, произошедших в африканском Сахеле и его окрестностях за минувшую неделю.

«Исламское государство1 в Западной Африке» (террористическая группировка запрещена в РФ) атаковало город Монгуно в нигерийском штате Борно. Проправительственные источники заявили об отражении атаки и нанесении больших потерь нападавшим, предоставив фото убитых боевиков, большого количества трофейного стрелкового вооружения и захваченного шахид-мобиля, который по неизвестным причинам не был взорван.

Однако спустя некоторое время аффилированные с террористами медиаресурсы выложили видео атаки, подтверждающее захват большей части города. Жертвами нападения стали 23 бойца правительственных сил, уничтожено несколько единиц гусеничной и колесной бронетехники. Были сожжены полицейский участок, казармы и блокпосты нигерийской армии, захвачено несколько транспортных средств, стрелковое вооружение и боеприпасы к нему. Помимо этого, боевики освободили заключенных из местной тюрьмы и раздавали пропагандистские листовки местным жителям. Однако авиация вынудила террористов отступить.

Пресс-секретарь нигерийских вооруженных сил Дон Эненш отчитался о ликвидации 41 террориста «Боко Харам» и ИГ за период с 11 по 18 июня и освобождении 33 ранее захваченных ими заложников. По его словам, было задержано двое подозреваемых в организации нападений, в том числе боевики по имени Ибрагим Иса и Алхуджи Оду. Также было уничтожено пять кустарных НПЗ и несколько десятков резервуаров для хранения нефтепродуктов, изъяты десятки тысяч литров автомобильного топлива, принадлежащего террористическим группировкам.

Стоит отметить, что подобные отчеты нигерийского оборонного ведомства постоянно подвергаются критике внутри страны за вольную интерпретацию данных и подделывание цифр. Например, 19 июня командование вооруженных сил отчиталось о ликвидации двух террористов на дороге между городами Пулько и Кираве в штате Борно, которые якобы украли зерно у местных жителей. Однако, по мнению комментаторов соцсетей, изображенные на фото безоружные и передвигающиеся на велосипедах «боевики» были больше похожи на обыкновенных крестьян, чем членов «Боко Харам».

Нигерийская неправительственная организация Society for Civil Liberties & Rule of Law заявила, что с начала года в Нигерии террористами из радикальных исламских группировок было убито более 620 христиан, а также сожжены десятки церквей и домов прихожан. Согласно выпущенному 18 июня релизу, градус насилия боевиков «Боко Харам» и «Исламского государства в Западной Африке» по отношению к христианскому населению значительно вырос за последнее время, а местные политические деятели и представители сил безопасности игнорируют проблему, иногда даже вступая с группировками в сговор. Организация прогнозирует, что общее число убитых с 2009 года нигерийских христиан достигнет 32 тысяч человек к концу этого года.

Несмотря на то, что около 40% местного населения исповедует христианство, некоторыми организациями Нигерия считается одной из наименее безопасных стран для христиан из-за постоянных атак исламистских террористических группировок и представителей народа фульбе, а также дискриминации на бытовом уровне. В декабре 2019 года Госдепом США Нигерия была включена в специальный список стран, где присутствуют серьезные нарушения свободы вероисповедания.

At least 620 Nigerian Christians killed so far in 2020 by Boko Haram Jihadis. - The Christian Post https://t.co/lnVlI3s54g

14 июня отряд вооруженных сил Мали попал в засаду боевиков радикальных исламистских группировок у города Диабаль провинции Сегу. По официальным данным, из 32 солдат 24 было убито, уничтожено четыре транспортных средства. О потерях террористов не сообщается.

18 июня в провинции Кидаль на северо-востоке страны 45 бывших террористов сложили свое оружие в рамках программы по разоружению, демобилизации и реинтеграции под патронажем миссии ООН MINUSMA.

Французские военнослужащие, действующие в Мали в рамках операции «Бархан», передали малийским силам безопасности партию стрелкового вооружения и боеприпасов, а также несколько единиц РПГ. Оружие было захвачено французами у боевиков в ходе боевых действий в регионе. По словам начальника планово-операционного отдела миссии «Бархан» полковника Чарльза Мишеля, это является очередным актом солидарности между французскими и малийскими вооруженными силами.

По словам министра по вопросу разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации Исмаеля Куаго, некоторые члены группировки «Народный фронт за возрождение ЦАР» заявили о готовности сложить оружие в городе Нделе на севере страны.

FACA and MINUSCA has just launched an operation in the western part of the #CentralAfricanRepublic aimed at ending the violence against civilians committed by 3R armed group.#CARcrisis pic.twitter.com/U8SxhGPUlx