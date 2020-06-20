События в центральной Африке: террористы убивают нигерийских христиан, а в Мали и ЦАР разоружаются боевики

В Нигерии атаки ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) следуют за очередными заявлениями о разгроме террористов, а в ЦАР и Мали продолжаются программы разоружения. Telegram-канал «Рыбарь» рассказывает о событиях, произошедших в африканском Сахеле и его окрестностях за минувшую неделю.

Нигерия

«Исламское государство1 в Западной Африке» (террористическая группировка запрещена в РФ) атаковало город Монгуно в нигерийском штате Борно. Проправительственные источники заявили об отражении атаки и нанесении больших потерь нападавшим, предоставив фото убитых боевиков, большого количества трофейного стрелкового вооружения и захваченного шахид-мобиля, который по неизвестным причинам не был взорван.

Однако спустя некоторое время аффилированные с террористами медиаресурсы выложили видео атаки, подтверждающее захват большей части города. Жертвами нападения стали 23 бойца правительственных сил, уничтожено несколько единиц гусеничной и колесной бронетехники. Были сожжены полицейский участок, казармы и блокпосты нигерийской армии, захвачено несколько транспортных средств, стрелковое вооружение и боеприпасы к нему. Помимо этого, боевики освободили заключенных из местной тюрьмы и раздавали пропагандистские листовки местным жителям. Однако авиация вынудила террористов отступить.

VIDEO: Boko Haram Attack Hometown Of @MBuhari’s National Security Adviser, Babagana Monguno



WATCH FULL VIDEO: https://t.co/JXN7Mp46F2 pic.twitter.com/RAZQqczsnj — Sahara Reporters (@SaharaReporters) June 19, 2020

Пресс-секретарь нигерийских вооруженных сил Дон Эненш отчитался о ликвидации 41 террориста «Боко Харам» и ИГ за период с 11 по 18 июня и освобождении 33 ранее захваченных ими заложников. По его словам, было задержано двое подозреваемых в организации нападений, в том числе боевики по имени Ибрагим Иса и Алхуджи Оду. Также было уничтожено пять кустарных НПЗ и несколько десятков резервуаров для хранения нефтепродуктов, изъяты десятки тысяч литров автомобильного топлива, принадлежащего террористическим группировкам.

Nigerian Military kills 41 Boko Haram, rescues 40 captives in Northeast – DHQ https://t.co/MRcoHLXk9I — Daily Nigerian (@daily_nigerian) June 18, 2020

Стоит отметить, что подобные отчеты нигерийского оборонного ведомства постоянно подвергаются критике внутри страны за вольную интерпретацию данных и подделывание цифр. Например, 19 июня командование вооруженных сил отчиталось о ликвидации двух террористов на дороге между городами Пулько и Кираве в штате Борно, которые якобы украли зерно у местных жителей. Однако, по мнению комментаторов соцсетей, изображенные на фото безоружные и передвигающиеся на велосипедах «боевики» были больше похожи на обыкновенных крестьян, чем членов «Боко Харам».

Нигерийская неправительственная организация Society for Civil Liberties & Rule of Law заявила, что с начала года в Нигерии террористами из радикальных исламских группировок было убито более 620 христиан, а также сожжены десятки церквей и домов прихожан. Согласно выпущенному 18 июня релизу, градус насилия боевиков «Боко Харам» и «Исламского государства в Западной Африке» по отношению к христианскому населению значительно вырос за последнее время, а местные политические деятели и представители сил безопасности игнорируют проблему, иногда даже вступая с группировками в сговор. Организация прогнозирует, что общее число убитых с 2009 года нигерийских христиан достигнет 32 тысяч человек к концу этого года.

Несмотря на то, что около 40% местного населения исповедует христианство, некоторыми организациями Нигерия считается одной из наименее безопасных стран для христиан из-за постоянных атак исламистских террористических группировок и представителей народа фульбе, а также дискриминации на бытовом уровне. В декабре 2019 года Госдепом США Нигерия была включена в специальный список стран, где присутствуют серьезные нарушения свободы вероисповедания.

At least 620 Nigerian Christians killed so far in 2020 by Boko Haram Jihadis. - The Christian Post https://t.co/lnVlI3s54g — Tarek Fatah (@TarekFatah) June 15, 2020

Мали

14 июня отряд вооруженных сил Мали попал в засаду боевиков радикальных исламистских группировок у города Диабаль провинции Сегу. По официальным данным, из 32 солдат 24 было убито, уничтожено четыре транспортных средства. О потерях террористов не сообщается.

Suite à l'embuscade de BOUKA WERE, 24 personnels #FAMa ont trouvé la mort. Des rescapés (8) ont été récupérés. Des véhicules (4) ont été detruits.

Les évaluations se poursuivent sur zone. pic.twitter.com/qe9Ba4ALH4 — Forces Armées Maliennes (@FAMa_DIRPA) June 15, 2020

18 июня в провинции Кидаль на северо-востоке страны 45 бывших террористов сложили свое оружие в рамках программы по разоружению, демобилизации и реинтеграции под патронажем миссии ООН MINUSMA.

#Kidal : 45 ex-combattants déposent les armes dans le cadre de la phase de rattrapage du #DDR. Le coup d’envoi de la phase de rattrapage du processus du #DDR des anciens combattants au sein des #FAMa, a été donné, le 18 juin 2020, au camp Général Abdoulaye Soumaré à #Kidal pic.twitter.com/TqNbMPnJhW — Forces Armées Maliennes (@FAMa_DIRPA) June 19, 2020

Французские военнослужащие, действующие в Мали в рамках операции «Бархан», передали малийским силам безопасности партию стрелкового вооружения и боеприпасов, а также несколько единиц РПГ. Оружие было захвачено французами у боевиков в ходе боевых действий в регионе. По словам начальника планово-операционного отдела миссии «Бархан» полковника Чарльза Мишеля, это является очередным актом солидарности между французскими и малийскими вооруженными силами.

Центральноафриканская Республика (ЦАР)

По словам министра по вопросу разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации Исмаеля Куаго, некоторые члены группировки «Народный фронт за возрождение ЦАР» заявили о готовности сложить оружие в городе Нделе на севере страны.

FACA and MINUSCA has just launched an operation in the western part of the #CentralAfricanRepublic aimed at ending the violence against civilians committed by 3R armed group.#CARcrisis pic.twitter.com/U8SxhGPUlx — Central African Reporter (@ReporterCentral) June 19, 2020

Это происходит на фоне активизации в западной части ЦАР группировки «3R», состоящей из представителей народа фульбе. Формирование терроризирует местное население. Вооруженные силы ЦАР при поддержке контингента ООН MINUSCA запустили операцию против боевиков в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.