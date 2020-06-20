Силы самообороны Японии обнаружили загадочную подлодку на юге страны

Москва, 20 июня. Военнослужащие Сил самообороны Японии зафиксировали передвижение загадочной подлодки у берегов страны. Об этом сообщило Минобороны Японии в своем официальном Twitter-аккаунте.

По имеющейся информации, 18 июня японский эсминец и патрульный самолет обнаружили неизвестную субмарину на юге, неподалеку от острова Амамиосима. Подлодка двигалась в западном направлении. Спустя пару дней неизвестная субмарина снова оказалась в поле зрения японских военных. На этот раз она была замечена за пределами прилежащей зоны, у острова Екоатэ.

Глава Минобороны Японии Таро Коно выступил с заявлением, в котором призвал военных повысить бдительность и собирать соответствующую информацию о передвижении субмарины. В ведомстве не уточнили, кому принадлежит подлодка. Однако телеканал NHK со ссылкой на собственный источник сообщил, что она может принадлежать Китаю.

В начале июня командующий Вооруженными силами США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер заявил, что Поднебесная использует пандемию коронавирусной инфекции для прикрытия и активизации своих территориальных претензий в регионе.

Он отметил, что вспышка коронавируса в мире произошла одновременно со всплеском активности китайского флота в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.