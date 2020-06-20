Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин призвал «задавить» коронавирусную инфекцию в регионах в самое ближайшее время.

Он обратил внимание, что помощь в этом другим субъектам РФ активно оказывает Москва, и в этом сейчас заключается ее чрезвычайно важная миссия.

«Как мы знаем, в Москве серьезно на спад все идет, а в некоторых регионах проблемы еще сохраняются и сохраняются в достаточно острой фазе. Поэтому нам нужно додавить, задавить эту инфекцию там в регионах», — подчеркнул Путин в ходе видеоконференции с медицинскими работниками.

Напомним, по последним данным в России с начала эпидемии было выявлено 576 952 заболевших, 334 592 из них уже полностью выздоровели, 8002 пациента скончались.