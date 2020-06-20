«Второй Нострадамус» предсказал кризис и полный распад США к 2025 году

Москва, 20 июня. Прозванный «вторым Нострадамусом» норвежский социолог и математик Йохан Галтунг заявил, что США обречены на исчезновение, а политика нынешнего президента Дональда Трампа только способствует исчезновению Америки как страны.

Отмечается, что Галтунг в свое время предсказал развал Советского Союза, а также террористические акты в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. На этот раз предсказатель заявил, что США ждет та же судьба, что и СССР. Исчезновению государственности и полнейшему краху страны будет способствовать политика ее нынешнего президента. По словам Галтунга, развал США должен произойти до 2025 года.

Впервые о распаде США Галтунг заговорил еще в 2014 году в своей монографии, в которой он рассказал о 14 предпосылках к исчезновению страны. После вторжения американских войск в Ирак эксперт сообщил, что его предсказания с каждым днем становятся все более неотвратимыми. Галтунг заявил, что на своем пути к забвению страна даже пройдет через фазу диктатуры.

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