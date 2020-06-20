Путин отметит госнаградами борющихся с коронавирусом медиков

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин отметит государственными наградами медиков, которые борются с коронавирусной инфекцией нового типа.

Сегодня Владимир Путин провел встречу с медработниками в формате видео-конференции. Глава российского государства поблагодарил медработников за самоотверженное исполнение своего профессионального долга и сообщил об учреждении двух новых государственных наград за выдающиеся заслуги для работников здравоохранения — ордена Пирогова, а также медали Луки Крымского.

«В самое ближайшее время этими высокими наградами будут отмечены наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, ученые, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал», — сказал президент страны.

Напомним, Владимир Путин поручил установить дополнительные выплаты медикам, работающим с людьми, у которых диагностирован COVID-19. Лидер РФ призвал дополнительно выплачивать по 80 тысяч рублей врачам и по 50 тысяч — среднему медперсоналу.