Шестилетняя девочка из Атланты стремится стать звездой баскетбола. ФАН-ТВ

Малышка из США, несмотря на юный возраст, показывает хорошие результаты в баскетболе. Девочка ведет два мяча одновременно, точно попадает в корзину, уже сейчас метит в звезды Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

Шестилетняя Соса Круз из Атланты (штат Джорджия) попала в баскетбол благодаря отцу, который к слову ее полный тезка. Мужчина признается, что еще до рождения дочери мечтал отдать ребенка именно в этот спорт.

«Еще до того, как она родилась, я знал, что она станет потрясающей баскетболисткой. Такой был план до ее рождения. Я просто послал сигнал во вселенную, и она родилась точно такой, о какой я мечтал. <…> Знаете, это лучшее ощущение в мире, когда привлекаешь ребенка к спорту. Я играл в баскетбол всю жизнь, и когда я вижу, что она делает, это просто другой уровень. Она правда усердно работает для шестилетней девочки, шестилетнего ребенка. Я никогда не видел никого с таким трудолюбием, как у нее. <…> Много ужасных вещей сейчас происходит, но мы советуем людям просто любить. Мы не хотим насилия. Я не хочу, чтобы моя дочь росла, видя насилие, видя, как люди умирают, и подобные вещи. Я показываю ей, как любить всех людей, достигать успеха в том, чего хочешь, и просто жить жизнь, быть прекрасным человеком, тогда все будет в порядке», — поделился отец девочки.

Сама девочка отмечает, что таких результатов ей удалось добиться исключительно благодаря трудолюбию. Неустанно она тренируется и работает над своей физической подготовкой.

«Я усердно работаю, чтобы стать лучше», — говорит Соса.

Малышка Круз уже успела побывать капитаном и разыгрывающим в команде Decatur Blazers boys, а также в лиге i9 за Rocets, где выиграла чемпионат и получила награду MVP. Отец Сосы признается, что гордится своей дочерью ее успехами и трудолюбием, ведь он и сам играет в бассшкетбол всю жизнь.