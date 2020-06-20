Садальский назвал Норкина «абсолютным рабом» своей покойной супруги

Москва, 20 июня. Российский и советский актер Станислав Садальский назвал телеведущего Андрея Норкина «абсолютным рабом» своей любимой супруги Юлии, которая скоропостижно скончалась от инфаркта.

Известная журналистка Юлия Норкина скончалась в результате остановки сердца из-за перенесенного инфаркта. Об этом свидетельствует официальная версия, однако в Сети распространяются слухи о том, что Норкина скончалась по другой причине, связанной с якобы изменами ее супруга.

Сам тележурналист Андрей Норкин долгое время отказывался комментировать эти слухи, однако позже все-таки опроверг эту информацию. Актер Станислав Садальский заявил, что версия об изменах Норкина не просто не выдерживает критики, но и является абсолютно абсурдной, передают Nation News.

Садальский заявил, что телеведущий испытывал просто «фантастические» чувства к своей покойной жене. Актер подчеркнул, что все домыслы и слухи являются недостоверными, а сам Норкин фактически был «рабом» своей супруги.

«Поэтому все, что про него и про Юлю говорят сейчас, это мне неинтересно совсем», — заявил Садальский.

Напомним, что будущие супруги познакомились в 1992 году и через несколько сыграли свадьбу. Пара совместно вела различные программы на радиостанциях «Эхо Москвы», «Говорит Москва», а затем — «Комсомольской правде».

У Юлии есть сын от первого брака, у Андрея — дочь. В 2002 году Норкины усыновили семимесячного ребенка, которого мать бросила в больнице. Два года спустя они усыновили еще одного мальчика.