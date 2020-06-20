Сирия, 20 июня. В Сирии зафиксированы 11 новых случаев заражения коронавирусом. SDF**** укрепляют свои позиции на северо-востоке провинции Хасака. Атака неизвестного дрона у города Аль-Баб в Алеппо привела к уничтожению мотоцикла, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: разминировали почти два гектара территории в провинциях Дамаск и Даръа.

«Исламское государство»1: обвиняется в убийстве сирийца в населенном пункте Аль-Джардхи в восточной части Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные бандгруппы: подозреваются в уничтожении мотоцикла в районе города Аль-Баб северо-восточнее Алеппо; укрепляют свои позиции на северо-востоке Хасаки.

Протурецкие силы: подверглись нападению членов местных племен в городе Тель-Абьяд на севере Ракки.

Провинция Дамаск

На юго-западе Сирии завершился новый этап работ по разминированию местности. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, инженерным подразделениям Сирийской Арабской Армии (САА) удалось обследовать почти два гектара территории в провинциях Дамаск и Даръа. 36 взрывоопасных предметов были выявлены и уничтожены в городах Дума, Джасим и Эль-Харра.

Между тем Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики (САР) заявило об 11 новых случаях заражения коронавирусом. Также стало известно, что пять ранее заболевших пациентов выздоровели. С учетом последних данных общее число инфицированных сирийцев достигло 198, 83 из них вылечились, а семь скончались.

Провинция Алеппо

Поступила информация об атаке неизвестного беспилотника неподалеку от контролируемого протурецкими силами города Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо. Согласно информации Twitter-канала (QalaatM), удар дрона привел к уничтожению мотоцикла. В результате погибли два человека, в том числе и водитель транспортного средства. Ни одно из антиправительственных формирований пока не взяло на себя ответственность за организацию налета. Предполагается, что БПЛА мог быть задействован членами курдской группировки «Силы освобождения Африна», которые осуществляют подпольную деятельность в зонах контроля союзников Турции.

Провинция Дейр-эз-Зор

В восточной части провинции произошло убийство одного из гражданских лиц. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), молодой человек по имени Мухаммед Мухлиф аль-Джадишах был застрелен неизвестными в населенном пункте Аль-Джардхи, оккупированном курдскими бандформированиями. В совершении убийства подозреваются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства», подпольная деятельность которых в зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в последнее время заметно активизировалась.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что за последний месяц в контролируемых курдскими боевиками районах Дейр-эз-Зора, Ракки, Хасаки и Алеппо произошли 39 вылазок террористов. Это привело к гибели в общей сложности 28 человек, среди которых шесть мирных жителей и 22 члена SDF. Несмотря на зачастую безосновательно проводимые курдскими боевиками аресты, минимизировать число налетов джихадистов ИГ1 пока не удается.

Провинция Ракка

Поступила информация о смерти 14-летнего мальчика в городе Тель-Абьяд в северной части провинции. По данным новостного портала SOHR, ребенок погиб из-за взрыва гранаты, подаренной ему боевиком одного из поддерживаемых Турцией бандформирований.

Этот инцидент повлек за собой рост народного недовольства. Позднее члены местных племен организовали нападение на штаб-квартиру протурецкой группировки. О последствиях предпринятого налета пока ничего неизвестно.

Провинция Хасака

«Демократические силы Сирии» (SDF) приступили к укреплению своих позиций в северо-восточной части региона. Новостной портал Al Nour заявляет, что курдские боевики начали рыть тоннели в городах Аль-Маабада и Аль-Маликия. В частности, подземные переходы прокладываются под зданиями школ и вдоль главных улиц. О целях возведения новых фортификационных сооружений в этом районе пока ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.