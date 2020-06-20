Сестра Фриске с красной помадой удивила подписчиков сходством с покойной певицей

Москва, 20 июня. Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья удивила поклонников новым снимком в Instagram. Пользователи соцсети обратили внимание на сходство Натальи Фриске с ушедшей из жизни поп-исполнительницей.

Еще в мае сестра Жанны Фриске призналась поклонникам, что обратилась к косметологу, чтобы исправить форму губ. Тогда Наталья Фриске рассказала, что считала губы, которыми наградила ее природа, недостаточно пухлыми. На этот раз преобразившаяся женщина решила порадовать подписчиков снимком с красными губами.

«Цвет настроения красный», — написала Фриске.

«А какой любимый ваш цвет помады?» — спросила 6740_na.

«Обычно я не крашусь», — ответила сестра покойной певицы.

Снимок Натальи Фриске собрал множество восторженных отзывов. Пользователи Instagram сравнили ее не только с покойной сестрой.

«На Ирину Шейк тут очень похожа!» — написала anastasiagle.

«Наташа, тут ты на Жанну похожа», — отметила svetlana5268.

«Прям на Жанну похожа с этой помадой», — поразилась vanillahas.

«Очень даже красивая», — сделала комплимент Фриске diana_deis_.

«Просто огонь!» — восхитился andrey.malygin.35.

«Наталья, выглядите потрясающе!» — прокомментировала nataliashershniova6.

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в своем доме в подмосковной Балашихе — певицу убила опухоль головного мозга. На пятую годовщину смерти поп-исполнительницы Наталья Фриске пришла на могилу сестры в ее вещах.