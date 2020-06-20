Фанаты не узнали отфотошопленную до неузнаваемости Леру Кудрявцеву

Москва, 20 июня. Ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева удивила поклонников селфи, обработанным в фотошопе. Многие фанаты не смогли понять, что на фотографии отфотошопленная до неузнаваемости телеведущая.

Ранее Ксения Собчак показала поклонникам, как может измениться при помощи фотошопа. Таким образом звезда подколола подруг, которые злоупотребляют ретушью своих снимков. Фото «до» и «после» обработки в специальной программе Собчак опубликовала в своем профиле в Instagram.

Лера Кудрявцева также решила отредактировать аналогичным образом фото в редакторе и показала, как может изменить свою внешность с помощью ретуши и фотошопа.

«И только попробуй меня не узнай», — шутливо обратилась к Собчак Кудрявцева.

«Я вообще не узнала! Но это очень смело», — написала mama_masha03. «До пандемии и после», — иронично добавила elisawetaelisaweta. «Я узнала, но потом подумала, что это не вы», — отметила soglasieolga.

Ранее Кудрявцева в своем профиле в Instagram опубликовала фотографию, которая вызвала бурную реакцию у ее подписчиков. Телезвезда сфотографировалась с банкой черной икры, похваставшись тем, что в этом году вместо отпуска будет есть деликатес. Возмущенные фанаты оставили под постом более тысячи комментариев с критикой Кудрявцевой. Многим не понравилось то, что в тяжелое экономическое время телезвезда хвастается деликатесными продуктами.