Вашингтон, 20 июня. Протесты и беспорядки, которые сейчас происходят в разных американских штатах, имеют искусственное происхождение, событиями управляют, ведется борьба за власть. В стихийность уличных протестов не верит член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Напомним, что серия протестов и уличных беспорядков началась в США после того, как полицейский застрелил афроамериканца Джорджа Флойда.

Эксперт считает, что митинги были вполне возможны, но не в масштабах всего государства. В стране применяются методики, с помощью которых американские спецслужбы организовывали перевороты. В деле активно участвуют идеологи, агитаторы.

«Безусловно, мы видим раскол в элитах США — острая фаза противостояния в так называемом «глубинном правительстве», где идет борьба за власть. Не случайно все это происходит незадолго до президентских выборов. Именно сейчас решается, кто будет управлять страной, и раскол куда глубже, чем простое разделение элит на демократов и республиканцев, — прокомментировал эксперт.

Александр Перенджиев подчеркнул, что происходящее в США — наглядная картина того, какие методы могут применить и к России, поэтому к подобным действиям и сценариям надо подготовиться.

Политолог обратил внимание, что «обкатка» технологий из США распространилась на Европу. Например, во Франции вспомнили про Адама Траоре, который давно умер в результате полицейского задержания. Прикрываясь данным фактом, на городские улицы вышли активисты с похожими лозунгами.

По мнению Перенджиева, манипулирование толпой, заявления о социальной несправедливости, попытки несогласных устроить беспорядки — все эти технологии «оранжевых» революций применялись и в Москве летом прошлого года перед выборами в столичную думу. Политолог не сомневается, что Запад продолжит предпринимать попытки по организации подобного в России. Анализ событий в США и Франции позволит подготовиться и защититься.

В качестве превентивных мер эксперт предлагает «поработать» с элитами России, чтобы власти трудились добросовестно на благо страны, а не мечтали побольше заработать и уехать куда-нибудь на Запад. Он также выступает за ужесточение законодательства, что позволит быстрее пресекать попытки организовать протесты и беспорядки, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Политолог добавил, что интересам национальной безопасности отвечают конституционные поправки, которые сделают приоритетными законы РФ, а не международные.