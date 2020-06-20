В Тобруке поприветствовали инициативу созыва ЛАГ

Тобрук, 20 июня. Глава МИД Восточного правительства Абдель-Хади Хувейдж поприветствовал созыв Лиги арабских государств (ЛАГ) по инициативе Египта. Об этом сообщает арабское издание Jana-ly.

На встрече планируется обсудить турецкую агрессию против одной из стран — участниц ЛАГ. Хувейдж в своем заявлении призвал арабские страны активнее работать вместе, отозвать признание у так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и принять «Каирскую декларацию» как способ урегулирования ливийского кризиса.

Напомним, инициированная Египтом совместно с представителями Тобрука «Каирская декларация» подразумевает перемирие и установление режима тишины как способ разрешения ливийского кризиса. Кроме того, согласно документу, в Ливии предполагается активизация преобразования экономической и политической сфер. Египетскую инициативу уже поддержали Россия, Франция, ОАЭ, США и ряд ведущих стран мира.

Отметим, Турция отвергла возможность установления перемирия в Ливии, отказавшись от условий «Каирской декларации». Того же мнения придерживается и «подопечный» Анкары, лидер ПНС Ливии Файез Саррадж.

ЛАГ уже не впервые обращает внимание на события в Ливии, критикуя действия Турции, которые приводят к эскалации вооруженного противостояния между противоборствующими сторонами в регионе. В Лиге арабских государств считают, что турецкая интервенция в Ливию, Сирию, Ирак и другие арабские страны недопустима и должна быть осуждена.