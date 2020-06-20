Представители Ефремова не станут больше предлагать деньги семье Захарова

Москва, 20 июня. Адвокат устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что они больше не будут предлагать денежную компенсацию семье погибшего в этой аварии Сергея Захарова.

По словам юриста, он разговаривал с братом Захарова и тот согласился встретиться, потому что хочет получить денежные средства, но при этом ссылается на своего представителя, от которого якобы требуется какое-то разрешение.

«Из-за действий этого самого представителя в семье сейчас идет внутренняя борьба за компенсацию, за то, чтобы их всех признали потерпевшими», — добавил Пашаев в комментарии ТАСС.

Адвокат Ефремова добавил, что родственники Захарова могли бы получить достаточно большие денежные средства, но выбрали позицию, при которой представители Ефремова должны бегать за ними.

«Это манипуляция. Раз они так решили, то пусть компенсацию определит суд, а мы заплатим эти средства», — подчеркнул он.

Ранее адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, заявлял, что близкие погибшие приняла решение не брать от Ефремова ни копейки.

Напомним, страшное ДТП на Садовом кольце в Москве произошло вечером 8 июня около 22.00. Его спровоцировал актер Михаил Ефремов. Он сел пьяным за руль внедорожника, вылетел на встречку и протаранил фургон Захарова. Мужчина умер в больнице той же ночью.

На следующий день суд арестовал Ефремова на два месяца. 13 июня актер записал видеообращение, в котором попросил родственников Захарова простить его и предложил помощь. Однако родственники не приняли его извинения.

Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. По мнению председателя Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова, Ефремова, устроившего смертельную аварию в Москве, необходимо судить по всей строгости закона, не делая скидку на его известность.