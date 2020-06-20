Ефремов признан вменяемым после экспертизы. События дня. ФАН-ТВ

В России придумали, как, не попадая под санкции, закончить строительство газопровода «Северный поток-2». Судно «Академик Черский», принадлежащее «Газпрому», теперь записано на действующий в нашей стране фонд STIF. Так у США не остается способов повлиять на ситуацию. Отметим, что компания-оператор, недавно сменила руководство. «Северный поток-2» планируется ввести в эксплуатацию в конце этого или начале следующего года. Достроить осталось менее 10 процентов магистрали.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Михаил Ефремов вменяем. Актера возили в одну из столичных больниц для обследования. Осмотр пациента провели невролог, психолог и психиатр. Состояние Ефремова вопросов ни у кого не вызвало. Несмотря на депрессивное, подавленное общее состояние, артист вел себя корректно, общался вежливо. Более того, не стал отрицать наличие наркотической зависимости, рассказал о периодических загулах. Вердикт врачей был очевиден, помещать Ефремова в стационар не стали, заключение выдали на руки. Это значит, что суд теперь будет решать вопрос о наказании для него. Вариант с принудительным лечением по итогу судебного расследования, теперь исключен.

Работающим пенсионерам продлят электронные больничные

В регионах работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные. Соответствующее постановление утвердил Михаил Мишустин. Речь о тех субъектах страны, где сохраняется режим самоизоляции и другие ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Продлить электронные больничные могут работающие граждане старше 65-ти лет, не перешедшие на удаленный формат работы.

«Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в данном конкретном регионе», — сказано на официальном сайте правовой информации.

Все электронные больничные будут оплачиваться из Фонда социального страхования. При этом для получения больничного, пенсионеры не должны предоставлять дополнительные сведения или документы.