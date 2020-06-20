Ефремов признан вменяемым после экспертизы. События дня. ФАН-ТВ

«Академик Черский» достроит СП-2 в обход санкций
В России придумали, как, не попадая под санкции, закончить строительство газопровода «Северный поток-2». Судно «Академик Черский», принадлежащее «Газпрому», теперь записано на действующий в нашей стране фонд STIF. Так у США не остается способов повлиять на ситуацию. Отметим, что компания-оператор, недавно сменила руководство. «Северный поток-2» планируется ввести в эксплуатацию в конце этого или начале следующего года. Достроить осталось менее 10 процентов магистрали.
Михаил Ефремов признан наркозависимым, но вменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Михаил Ефремов вменяем. Актера возили в одну из столичных больниц для обследования. Осмотр пациента провели невролог, психолог и психиатр. Состояние Ефремова вопросов ни у кого не вызвало. Несмотря на депрессивное, подавленное общее состояние, артист вел себя корректно, общался вежливо. Более того, не стал отрицать наличие наркотической зависимости, рассказал о периодических загулах. Вердикт врачей был очевиден, помещать Ефремова в стационар не стали, заключение выдали на руки. Это значит, что суд теперь будет решать вопрос о наказании для него. Вариант с принудительным лечением по итогу судебного расследования, теперь исключен.
Работающим пенсионерам продлят электронные больничные
В регионах работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные. Соответствующее постановление утвердил Михаил Мишустин. Речь о тех субъектах страны, где сохраняется режим самоизоляции и другие ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Продлить электронные больничные могут работающие граждане старше 65-ти лет, не перешедшие на удаленный формат работы.
«Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в данном конкретном регионе», — сказано на официальном сайте правовой информации.
Все электронные больничные будут оплачиваться из Фонда социального страхования. При этом для получения больничного, пенсионеры не должны предоставлять дополнительные сведения или документы.
МИД Великобритании отреагировал на статью Путина
Великобритания отреагировала на статью Владимира Путина о Второй мировой войне. Напомним, президент опубликовал работу, в которой проанализировал течение войны, роли стран в поражении фашизма и последствия. В МИД Соединенного королевства, практически, повторили идеи российского лидера, о том, что история не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны.
«Наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах… Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — заявили в представительстве МИД Великобритании.