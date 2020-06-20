В НИИ Гамалеи назвали возможные сроки производства вакцины от коронавируса

Москва, 20 июня. Выпуск вакцины от коронавируса в России могут начать уже в нынешней осенью. Заявление сделал глава НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург.

Стоит отметить, что препарат разрабатывался при активном участии Министерства обороны РФ, за что директор института поблагодарил ведомство.

Напомним, что опытный образец вакцины был введен добровольцам 18 июня в госпитале Бурденко.

О появлении сразу нескольких видов вакцин ранее заявлял глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Чуть позже вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала о том, что в стране в августе сразу две вакцины могут быть сертифицированы, а в сентябре начнется их массовое производство.

Добавим, что при разработке препарата российские специалисты обращались к опыту ученых из Франции и Китая.