Поклонники легендарной группы «Альянс» трогательно попрощались с Олегом Парастаевым

Москва, 20 июня. Поклонники музыканта и автора одной из популярных песен «На заре» Олега Парастаева трогательно попрощались со своим кумиром, который скончался на 62-м году жизни.

Олег Парастаев умер 20 июня. Информация о кончине музыканта появилась на его личной странице в соцсети. Причина его смерти неизвестна. Фанаты музыканта болезненно отреагировали на его смерть.

«Это ужасно, ребята. Неделю назад он еще на комментарии отвечал, а теперь его нет. Светлая память», — написал Daniil Anisimov. «Покойся с миром. Хотя, я надеюсь, ты просто ушел от нас в свое время, в свое будущее», — добавил Артем DVESH. «Он не умер, он просто улетел на свою планету. Он был слишком хорош для нашей Земли», — попрощался с кумиром Алексей Рязанов.

Многие фанаты поддержали теплыми словам родственников, близких и друзей Олега Парастаева, поблагодарив его за легендарную песню «На заре».

«Светлая память Олегу. Скорблю. Соболезнования близким и родственникам», — написала Mari. «Вечная память Олегу Парастаеву. Поблагодарим его за то, что написал для нас этот шедевр», — добавил пользователь Иван Новиков.

Напомним, легендарная группа «Альянс» появилась в 1981 году. Она претерпела несколько перезапусков. Новый альбом коллектива под названием «Хочу летать» вышел 19 апреля 2019 года. Тогда в беседе с Федеральным агентством новостей клавишник Олег Парастаев рассказал, что все тексты были написаны им. Он признался, что «взялся за этот альбом, потому что слушатели немножечко обижались». По словам Парастаева, дело в том, что он, как считают поклонники, написал «На заре» и убежал куда-то из «Альянса».