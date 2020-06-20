Слепаков высмеял творчество Джигана на передаче «Вечерний Ургант»

Москва, 20 июня. Известный юморист Семен Слепаков прошелся по творчеству рэпера Джигана в эфире Первого канала. О песнях исполнителя Слепаков высказался на шоу «Вечерний Ургант».

В выпуске передачи от 19 июня юморист обсудил с ведущим Иваном Ургантом трудности самоизоляции, а также свой сериал «Окаянные дни». О Джигане же речь зашла в специальной рубрике «Стрижем на Первом».

Как рассказал Ургант, самый настойчивый зритель его шоу, заваливший Первый канал письмами, получил возможность обрести новую прическу прямо в эфире. В студию пригласили мужчину, которого ведущий представил именем Саша. Перед гостем разместили барабан с фотографиями известных борцов за свободу, например, Че Гевары и Нельсона Манделы. Среди снимков оказалось и фото Джигана, причем на нем рэпер предстал лысым и без бровей.

Ургант пояснил, что Саша должен раскрутить барабан, после чего ему сделают прическу того человека, на которого укажет стрелка. Когда гость студии толкнул колесо, оказалось, что стрелка закреплена над фотографией Джигана.

«Саш, это фортуна», — развел руками Ургант.

В итоге поклонника шоу действительно обрили налысо, оставив еще и без бровей. Кроме того, Саше подарили диск с треками Джигана.

«Ну это очень жестоко! Мало того, что вы с Сашей такое сделали, еще и диск Джигана!» — прокомментировал ситуацию Слепаков.

Напомним, без бровей Джиган предстал перед поклонниками в марте. Кроме того, тогда в СМИ появились сообщения, что рэпер проходит реабилитацию в наркологическом центре. После этого супруга Джигана Оксана Самойлова подала на развод, однако в итоге пара все же решила не расставаться.