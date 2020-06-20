Деньги в обмен на преданность: как Запад укрепляет отношения с Венгрией

Принципиальная позиция и собственное представление о политике без оглядки на ЕС приковывает внимание к Венгрии. Как удается венграм балансировать между Западом и Востоком, выяснил автор Telegram-канала «Брюссельский стукач».

Венгрия как синоним диктатуры?

Правительство Венгрии вновь заклеймили. Ярлык диктатора присвоили премьер-министру республики Виктору Орбану. В этот раз он стал объектом критики со стороны вице-президента Европейского парламента Клары Добрев.

В ходе последней пресс-конференции политик раскритиковала проект бюджета Венгрии на 2021 год и политику Орбана в целом. Его обвинили в трусости и чуть ли не предательстве собственного народа — дескать, в Будапеште выбирают «неправильных» друзей, тогда как только Европейский союз в состоянии «вывести страну из беды».

«Венгрия получит невозмещаемую выплату в размере 8 миллиардов евро. Это не кредит, — не кредит, а деньги, которые никогда не нужно будет возвращать», — объявила Клара Добрев.

В том, что мадьяры получают финансовую помощь от Евросоюза, нет ничего удивительного. Европейцы и раньше спонсировали венгерскую экономику — как по линии кредитных программ, так и невозвратными платежами.

Любопытно другое: как эмоционально Добрев рассуждает о друзьях и партнерах венгров. По ее логике, крепость отношений соизмеряется финансовыми вложениями — выделяют в Брюсселе безвозмездные миллиарды, значит, ЕС не безразлична судьба Венгерской Республики.

Справедливы ли такие суждения? Насколько искренним является намерение европейских союзников помочь республике в создании новых рабочих мест и поддержке предпринимателей? Или же безвозмездная помощь преследует заодно и другие цели? Например, восстановление подорванного доверия между Будапештом и Брюсселем.

«Страна-паром» между Востоком и Западом

Буквально нескольких десятилетий хватило венгерскому правительству во главе с Орбаном и его партии «Фидес» («Венгерский гражданский союз», Fidesz), чтобы заметно осложнить отношения с Западом. За премьер-министром уже долгое время сохраняется имидж диктатора, который развязал борьбу со своим соотечественником — миллиардером Джорджем Соросом.

Диктатором Орбана успели назвать многие известные деятели: это и сенатор США Джон Маккейн, и бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Вероятно, отчасти Орбан заслужил такие выпады. На Западе, да и в России, популярно мнение, что венгерский премьер-министр пытается усидеть на двух стульях, балансируя между Западом и Востоком. Хотя еще задолго до его рождения один из известных венгерских поэтов Эндре Ади сравнивал свою родину с «паромом, курсирующим между Востоком и Западом».

Прошло больше ста лет, но политика государства не поменялась и передается по наследству. Теперь в роли паромщика выступает глава партии «Фидес». Он проявляет все больше симпатий к российскому президенту Владимиру Путину, несмотря на сохраняющиеся разногласия между Москвой и Киевом, и это явно действует на нервы Европейскому союзу и блоку НАТО. Венгрия стала членом этих организаций при Викторе Орбане.

Неоправданные инвестиции ЕС

Политическая карьера будущего премьер-министра пошла в гору примерно с конца 1980-х годов. В возрасте 26 лет политик произнес знаменитую речь на площади Героев в Будапеште. Он потребовал свободных выборов, вывода советских военнослужащих из страны. Этого оказалось достаточно, чтобы произвести фурор на Западе. Вскоре он получил стипендию от фонда американского миллиардера Джорджа Сороса для изучения политологии в Оксфорде.

Через какое-то время он основал партию «Фидес», которую привел к победе на парламентских выборах в 1998 году, став самым молодым премьер-министром в истории республики.

Уже в следующем году Венгрия присоединилась к Североатлантическому альянсу. Спустя еще пять лет страна стала полноправным членом Европейского союза. Но радость оставалась недолгой: и венгры, и европейцы быстро разочаровались друг в друге.

Больше всего пострадало сельское хозяйство, пищевая промышленность Венгрии. Ранее эти отрасли обеспечивали потребности своего населения и жителей других стран. Сейчас продовольственный рынок оказался в руках иностранных производителей. Кризис переживает животноводство, птицеводство, а венгерские производители безуспешно борются с ввозимыми из ЕС молоком, консервами, мучной продукцией. Довольно подробно об этом рассказывается в работе венгерского экономиста Андраша Вертеса «Десять лет в Европейском Союзе. Развитие или упадок?» По его мнению, первое десятилетие (с 2004-го по 2014 год) членства в ЕС является для Венгрии «попусту растраченным». Чуда, то есть приближения страны к среднему уровню развития западноевропейских государств — членов ЕС — не произошло.

Мировой финансово-экономический кризис 2008 года обострил проблемы Венгрии. Дала о себе знать чрезмерная зависимость страны от Брюсселя. Но Европа поддерживала венгерскую экономику. Вертеш отмечает, например, что в период с 2007-го по 2013 год ЕС выделил Будапешту 24,6 млрд евро. А в семилетнем бюджетном периоде 2014–2020 годов из фондов Брюсселя предусмотрена помощь в размере 25,1 миллиарда евро. Общая сумма безвозвратных инвестиций за все время составляет почти 30 миллиардов евро. Эти деньги пошли на строительство автомобильных дорог, железнодорожных путей, поддержку здравоохранения, образования и культуры.

Однако внешняя помощь не оправдала надежд. Венгры стараний не оценили.

«Венгерское общество считает вполне естественным, воспринимает как должное тот факт, что ЕС дает нам на развитие много денег. Оно уже и забыло, что раньше этой помощи не было», — считает Вертеш.

Некоторые высказывались куда жестче. После кризиса ультрарадикалы из партии «Йоббик» («Движение за лучшую Венгрию», Jobbik) призывали покончить с зависимостью от Международного валютного фонда и Евросоюза, чтобы самостоятельно определять политику государства. Представители ультраправых сил считали несправедливым баланс расчетов Будапешта с Брюсселем: якобы взносы страны во много раз превышали дотации ЕС во время кризиса.

«Израильские завоеватели, эти инвесторы, должны сами искать другую страну в мире, потому что Венгрия не продается» — заявлял Вона на акции протеста против Всемирного еврейского конгресса в 2013 году.

Антисемитизм, кстати, является одним из поводов для критики в адрес Орбана — но далеко не единственным.

Упреки ЕС в адрес Венгрии

В Евросоюзе накопилось немало других претензий к венгерским властям. Самостоятельная позиция, которую заняло в последние годы руководство Венгрии, привела к открытой конфронтации с ЕС и США. Не последнюю роль в этом сыграло заключение Венгрией соглашения об участии России в строительстве энергоблоков на АЭС «Пакш» (венг. Paksi Atomerőmű) и «Пакш-2», сдержанное отношение Венгрии к санкциям против России и «делу Скрипалей», прекращение в 2014 году реверсной подачи природного газа на Украину (правда, с января 2015 года Венгрия его возобновила, причем на долгосрочной основе), блокирование формата Украина-НАТО, борьба с квотами Евросоюза по приему мигрантов, противостояние с миллиардером Соросом и прочее.

Антимиграционная политика Орбана

Весьма острым раздражителем в отношениях стал разразившийся в ЕС миграционный кризис. Орбан предложил свою версию решения проблемы с беженцами из африканских стран и Ближнего Востока. Конкретные пункты перечислены в документе «Шенген 2.0»,. По его словам, венгерское общество не желает видеть мигрантов у себя в стране, оно испытывает страх от перспективы жить вместе с многочисленной мусульманской общиной, как это происходит в Европе.

Вероятно, с властями Венгрии можно согласиться, учитывая, что на народном референдуме в 2016 году более 3 миллионов мадьяров выступили против миграционных квот ЕС. Тогда результаты голосования не признали из-за недостаточной явки: в референдуме участвовало только 43,3% населения вместо 50%.

Противостояние между Будапештом и Брюсселем по миграционному вопросу длится уже несколько лет и пока далеко от завершения. Пока что временно приостановлено членство партии «Фидес» в ведущей в Европарламенте «Европейской народной партии».

Доклад «в духе ненависти и глумления»

Отношения Венгрии с Евросоюзом были подорваны, когда Европарламент 12 сентября 2018 года принял доклад Джудит Саргентини. В нем утверждает, что в Венгрии существует «опасность тяжкого и систематического нарушения ценностей ЕС», а это является поводом для начала процедуры применения в отношении Венгрии статьи 7 Договора о Европейском союзе, которая лишит ее права голоса и дотаций.

В практике Европарламента ничего подобного не было (хотя, в декабре 2017 года подобную процедуру инициировала Еврокомиссия в отношении Польши — в связи с сомнениями в независимости ее правосудия). Тогда венгерские политологи отмечали, что в 30-страничном документе, «венгерское правительство» упоминается 20 раз, а слово «Венгрия» — 122 раза, и как правило, исключительно в негативных, оскорбительных чертах.

В докладе Сарджентини перечислялись проблемы в конституционной, избирательной и судебной системах, ухудшении ситуации со свободой слова и коррупцией. В свою очередь Орбан заявил об «оскорблении чести Венгрии и венгерского народа», «шантаже» и «клевете».

Самое интересное началось, когда в этом году кабинет министров республики наделил себя расширенными полномочиями. Официально — для борьбы с коронавирусом, но этому в Европе, разумеется, не поверили.

Решение Будапешта стало поводом для новой травли. Одно из ярких заявлений тогда принадлежало министру иностранных дел Люксембурга Жану Ассельборну, который предложил отправить «диктатора» на «политический карантин».

А бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и вовсе сравнил Орбана с Гитлером.

Однако 16 июня, несмотря на все эти предположения, парламент Венгрии отменил расширенные полномочия Орбана.

Участие Венгрии как члена НАТО в военной операции против Югославии

12 марта 1999 года Венгрия вступила в блок НАТО, — а через двенадцать дней самолеты альянса начали бомбардировки соседней Сербии, где проживало несколько сотен тысяч этнических венгров. И хотя венгерский парламент Венгрии разрешил Альянсу использовать для ведения боевых действий против Сербии не только свое воздушное пространство, но и аэродромы, в обществе заподозрили, что суверенитет Венгрии грубо нарушен, а возможности для независимого и самостоятельного принятия политических решений существенно ограничены.

Фактически Будапешт против воли оказался втянутым в войну, совершенно ему ненужную и бессмысленную.

Защита Венгрии — не задача для НАТО или ЕС

С 1990 года в венгерской армии происходили постоянные сокращения кадров и военного бюджета при регулярных распродажах имущества. Особенно сильно пострадали сухопутные силы: вполне пригодная, хоть и прошедшая ремонт, техника распродавалась, а вырученные от продажи деньги направлялись на другие, не связанные с армией цели.

Поэтому с января 2017 года венгерское правительство начало рассчитанную на десять лет программу воссоздания венгерской армии. Она получила название Zrinyi 2026 в честь венгерского военного стратега и политика XVII века Миклоша Зрини.

«Защита Венгрии — это не задача НАТО или ЕС, а самих венгров: сильная Венгрия немыслима без сильной армии», — напутствовал разработчиков программы венгерский премьер-министр.

Несмотря на членство в НАТО, Венгрия продолжает развивать военно-техническое сотрудничество с Россией. 8 ноября 2017 года подписано соглашение почти на 70 млн евро о капитальном ремонте в Санкт-Петербурге 12 боевых вертолетов Ми-24, поставленных еще во времена СССР. Первые четыре модернизированных вертолета были доставлены заказчику в сентябре 2018 года, ремонт остальных тоже завершен.

В то же время Венгрия, проявляя солидарность с альянсом, приняла участие более чем в 20 международных военных учениях стран НАТО, значительная часть которых была направлена на подготовку Европы к отражению «российской угрозы».

Венгерские генералы занимали или продолжают занимать различные должности в блоке НАТО. Венгерские военнослужащие участвуют в зарубежных военных миссиях по линии НАТО, ЕС, ООН, ОБСЕ.

Венгерско-украинские споры

В НАТО венгров критикуют за отношение к Украине. Так, генсек альянса Йенс Столтенберг утверждает, что Будапешт продолжает чинить препятствия для укрепления отношений между военно-политическим блоком и Киевом.

С октября 2017 года венгры демонстративно блокировали участие Украины в саммитах НАТО на министерском уровне (на уровне послов, а также в рабочих группах сотрудничество Украины с НАТО продолжается), и продолжают в том же духе. Цель проста. Заставить Украину пойти навстречу Венгрии в вопросе венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатской области. Это примерно 150–200 тысяч человек. Одним из условий является изменение закона о языке, который должен позволить этническим венграм использовать свою национальную речь при учебе или на работе.

Впрочем, эту проблему будут решать двусторонние рабочие группы, сформированные в июне. Но времени остается все меньше: с 1 сентября все образование на Украине станет украиноязычным.

Сорос — «пленник венгерского парламента»

Чего действительно Запад не может простить венграм, так это борьбу с Джорджем Соросом, его фондами и Центрально-Европейским университетом, основанным на деньги американского миллиардера. Филиалы этого учебного заведения существовали в Венгрии, Австрии и США.

Так продолжалось до 2017 года, пока правительство республики не запустило кампанию против Сороса.

Сначала изменили закон об образовании, запретив деятельность любых иностранных вузов в стране. Затем добились реализации законопроекта «Стоп Сорос», который предполагает ликвидацию иностранных НПО в стране.

«Даже если кто-то является миллиардером, он не может быть выше закона в Венгрии... обман — это обман, независимо от того, кто это делает», — объявил Орбан.

Сорос же утверждал, что Орбан сделал его «пленником венгерского парламента».

В 2018 году университет, расположенный в Будапеште, переехал в Австрию, а фонд «Открытое общество» — в Берлин.

Борьба против «венгерского пленника» вызвала негодование на Западе. Зарубежные, да и отдельные российские издания писали много в защиту американского филантропа и его благотворительных заведений.

При этом венгерские СМИ упоминали, что Орбан — не единственный, кто получил стипендию Сороса. Американец спонсировал учебу за границей многих членов правительства, партии «Фидес», куда перевел несколько миллионов долларов, финансировал научные исследования.

Раньше венгерские политики сомневались, насколько правомерными были их действия против Сороса. Однако сейчас в «Фидес» заявляют о готовности погасить долги перед миллиардером, если ему вдруг понадобятся деньги.

Некоторые журналисты полагают, что Орбан уверен в своей правоте, искренне верит в угрозу для своей страны со стороны американского финансиста и инвестора. По словам французского журналиста Бернара-Анри Леви, премьер-министр Орбан убежден в том, что Сорос действует против Венгрии. Он является не популистом в отличие от других европейских политиков, а «естественным» лидером своей страны.

Диктатура или демократия?

Можно предположить, что политика Венгрии в глазах Брюсселя имеет некоторые авторитарные черты, среди которых:

— большинство мест в парламенте принадлежит партии «Фидес» во главе с Орбаном, что позволяет ей определять путь развития государства;

— несогласие с «общечеловеческими ценностями», что превратило Венгрию в «недемократическое европейское государство»;

— сотрудничество с Россией и хорошие отношения с ее президентом Владимиром Путиным;

— ликвидация НПО как «иностранных агентов».

В тоже время:

— в Конституции страны говорится о демократическом правовом характере государства Венгрии, где источником власти являются люди;

— Венгрия — парламентская республика, где основную роль играет венгерский парламент как представительный орган страны;

— в стране проводятся регулярные парламентские выборы;

— Орбан и его партия не являются монополистами во власти — по итогам парламентских выборов 2018 года за партию «Фидес» проголосовали 49% избирателей, «Йоббик» — 19%, либеральные партии получили около 20% голосов, при этом явка достигла 70%, что говорит об активном участии населения в политической жизни страны.

Принимая во внимание сказанное выше, напрашивается вывод: задачей внутренней и внешней политики современной Венгрии является защита своих соотечественников и оказание им политической и экономической поддержки. Действиям Виктора Орбана больше подходит определение «охранительные», а не «диктаторские».

При этом важное значение уделяется помощи венграм, проживающим за границей, — в том числе на территории Украины в Закарпатской области. Это позволяет увеличить популярность и число своих сторонников за рубежом.