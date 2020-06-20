В Госдуме оценили перспективу выплаты пенсионерам недополученных за два года денег

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила перспективу выплаты пенсионерам недополученных ими в 2016-2017 годах денег.

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект, предполагающий перерасчет пенсий россиян с учетом индексаций, которые должны были быть произведены в 2016-м и 2017-м годах.

«Российское законодательство обязывает ежегодно индексировать пенсии и социальные пособия в размере инфляции за прошлый год, однако индексация проводилась не всегда», — отмечают авторы законопроекта.

Они напоминают, что в 2016 году пенсии россиян были проиндексированы всего на 4%, хотя инфляция за 2015 год составила 13%. В качестве компенсации в 2017 году пенсионерам выплатили по пять тысяч рублей, но индексацию в том году вообще не производили, а она должна была составлять 5,4%. Авторы законопроекта предлагают исправить эту несправедливость и вернуть пенсионерам недополученные средства, проиндексировав их пенсии на 14,4%. На эти цели из бюджета предполагается выделить 963 млрд рублей.

«Безусловно, государство должно выполнять свои обязательства перед пенсионерами. И если законом предусмотрена обязательная ежегодная индексация пенсий, она должна проводиться, — заметила в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Светлана Бессараб. — В 2016 году, когда правительство решило отказаться от индексации пенсий и пособий в силу сложной экономической обстановки, произошла, на мой взгляд, очень несправедливая ситуация. Президент ее исправил, распорядившись выплатить пенсионерам компенсации. Но подобное не должно повторяться, а потому нужно закрепить в Конституции РФ гарантию индексации пенсий и пособий не реже одного раза в год. А что касается обсуждаемого предложения вернуть пенсионерам недополученные за два года деньги, то тут есть свои нюансы».

По мнению Светланы Бессараб, возвращать деньги нужно работающим пенсионерам, чьи пенсии давно не индексируются.

«Я уверена, что работающим пенсионерам необходимо вернуть индексацию пенсий. Другое дело, что на это потребуется около полутриллиона рублей. На сегодняшний день это большие деньги, учитывая пандемию и сложности в экономике. Не знаю, сможет ли правительство найти такую сумму в ближайшее время. Но в том, что закон о возвращении индексации пенсий работающих пенсионеров нужно принимать, сомнений нет. Это мое личное мнение», — сказала парламентарий.

Она напомнила, что сегодня пенсии работающих пенсионеров увеличивают лишь на три пенсионных балла раз в год. В 2020 году прибавка составит всего 279 рублей.