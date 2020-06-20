Фотография резко похудевшего на 16 килограммов Баскова шокировала поклонников

Москва, 20 июня. Конфликт телеведущих Ксении Собчак и Тины Канделаки разгорается в Сети. Пользователи с любопытством наблюдают за противостоянием двух экс-подруг, которые при любом удобном случае отпускают колкости в адрес друг друга.

Недавно Ксения Собчак опубликовала в своем микроблоге фотоколлаж, состоящий из двух частей. Одна половина публикации с ретушью, а другая — нет. Собчак отметила, что иногда не узнает своих знакомых при встрече из-за того, что их снимки в Интернете сильно отличаются от действительности.

Канделаки решила на собственном примере опровергнуть утверждение Ксении. Телеведущая обработала свой портрет через фотофильтр. Она отметила, что ее внешность остается легко узнаваемой даже после легкой ретуши. Примечательно, что к спору теледив присоединился российский певец Николай Басков. Он опубликовал на своей странице в Instagram фотографию из категории «До и после», которая шокировала поклонников.

Резко похудевший певец рассказал, что теперь его тоже не узнают. Басков сбросил 16 килограммов. В интервью Ивану Урганту Басков сообщил, что практически нечего не готовил на самоизоляции, передает Kp.ru.

Басков сообщил, что выпивает в день около четырех литров воды. Он посоветовал россиянам не злоупотреблять диетами и обязательно ориентироваться на мнение врача. Он подчеркнул, что далеко не всем моно пить столько воды, поэтому нужно учитывать индивидуальные особенности организма.