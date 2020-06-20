The New York Times покрывает шантаж ПНС Ливии

Журналисты The New York Times утверждают, что ультимативная риторика главы Высшего Государственного совета ПНС Халеда аль-Мишри не является шантажом российского правительства с использованием незаконно удерживаемых российских граждан в Ливии. По мнению NYT, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии пыталось договориться с Россией, обменяв жизни Максима Шугалея и Самера Суэйфана на официальное признание легитимности триполитанской структуры.

Напомним, два дня назад американское издание опубликовало статью «Как двое русских оказались вовлечены в ливийскую войну — теперь в кино», авторы которой рассказали о своем видении ареста российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) в Ливии, ссылаясь на неизвестные источники, не получившие подтверждения на официальном уровне.

Журналисты The New York Times в своем материале заявили, что Максима Шугалея и Самера Суэйфана функционеры триполитанского правительства пытались использовать в качестве «гаранта переговоров с Кремлем», который якобы лоялен Восточному правительству, базирующемуся в Тобруке. NYT показывает ситуацию достаточно однобоко, выставляя откровенный шантаж ПНС за переговоры. Факт попытки шантажировать Россию подтвержден стенограммой беседы председателя Высшего Государственного совета ПНС Халеда аль-Мишри с сотрудником ФЗНЦ. В разговоре Мишри откровенно потребовал признания РФ в обмен на жизни социологов.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что, вероятно, The New York Times выступает реализатором интересов определенных сил, когда пишет, что Мишри пытался «договориться» с российской стороной.

«Вероятнее всего, The New York Times выступает реализатором интересов определенных сил, которые выполняют «разведку боем»: как отреагирует Россия на такую информацию? Эти люди хотят стать своего рода выгодоприобретателями и получить свои «дивиденды» на переговорах (между Россией и ПНС. — Прим. ФАН). Вот есть фильм «Прохиндиада, или Бег на месте», в котором главный герой зарабатывает на жизнь тем, что он сводит «всех со всеми», как коммуникатор. На международном уровне в нашей реальной жизни тоже такие есть — коммуникаторы, которые хотели бы тоже показать свою значимость. Они иногда заказывают такие статьи и «сливы», чтобы потом где-то на кого-то выйти и предложить свои услуги. «Решалы» на международном уровне», — утверждает Перенджиев.

Эксперт напомнил, что ПНС — это структура, которая действует в интересах внешних политических сил, которые хотели бы овладеть ливийскими ресурсами и превратить ее в западную колонию. По мнению собеседника ФАН, так называемое Правительство национального согласия было создано именно с этой целью.

«В отношении социологов ПНС действовало по указке своих хозяев и покровителей — речь идет о том, что они под видом обвинений и задержаний по факту совершили теракт в отношении России. Наши социологи захвачены в качестве заложников. Они находятся в тюрьме для оказания давления на официальную Москву», — считает Александр Перенджиев.

Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в Ливии в мае 2019 года боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС). С тех пор россияне незаконно удерживаются в неофициальной ливийской тюрьме «Митига» в Триполи, печально известной пытками в отношении заключенных и бесчеловечными условиями содержания.