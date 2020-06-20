Рим, 20 июня. Решение Евросоюза продлить антироссийские санкции на шесть месяцев возмутило сенатора от итальянской партии «Вперед, Италия» Маурицио Гаспарри.

Политика поразило то, что такие решения принимаются Брюсселем вместо того, чтобы наращивать помощь европейским странам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

«Президент РФ Владимир Путин — друг Запада и уж точно не враг, которого нужно бойкотировать», — подчеркнул он.

Гаспарри убежден, что решение о продлении санкций против РФ демонстрирует близорукость европейских властей, «которые вредят друзьям и бросают страны — члены ЕС».

Решение о пролонгировании антироссийских ограничительных мер было принято 19 июня на саммите ЕС после обсуждения реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом лидеры ЕС не смогли договориться о мерах по восстановлению экономики Европы, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Антироссийские санкции были введены ЕС в 2014 году после того, как Крым воссоединился с РФ по итогам всенародного референдума. В Брюсселе тогда заявили, что ограничительные меры будут отменены при условии реализации Минских соглашений. Однако, как отмечает «Царьград», этот процесс зависит от Киева и республик Донбасса, то есть сторон конфликта. Россия неоднократно указывала на то, что не является его участником.