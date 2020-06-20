Умер автор легендарной песни «На заре» Олег Перестаев

Москва, 20 июня. Музыкант, автор одной из популярных песен «На заре», Олег Парастаев 20 июня умер в возрасте 61 года, о чем написано на его личной странице в соцсети.

В 1986 году он стал участником популярной группы «Альянс». В следующем году этот коллектив стал лауреатом первого рок-лабораторского «Фестиваля Надежд». На фестивале была исполнена очень популярная песня Парастаева «На заре».

Спустя год он покинул коллектив и организовал свою группу «НРГ».

Причина смерти музыканта пока неизвестна.

Добавим, что ранее Олег Парастаев рассказал, почему только спустя 32 года появился клип на его популярный хит. На самом деле, клип снимали еще в 1987 году. Музыкант подчеркнул, что более 30 лет назад все тогда были молодые, быстрые. Всем казалось, что они могут сделать видео и получше. В результате, все только откладывалось, каждый потом стал больше заниматься своими делами.

Парастаев отметил, что многое старается хранить, если жена не выкидывает. Вот и с записью видео так получилось – нашел случайно. Музыкант подчеркнул, что, пересмотрев ролик, он изменил мнение. Несмотря на то, что видео было сделано чуть ли не на «коленке», чувствовалось, что оно с душой.