Ковентри, 20 июня. Анкара продолжает перебрасывать сотни сирийских наемников в Ливию для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), их численность достигла 14 700 боевиков.

В организации сообщили, что внимательно следили за непрекращающейся переброской джихадистов из сирийского Идлиба на оккупированные бандформированиями ПНС территории Ливии на протяжении последних нескольких дней. SOHR удалось выяснить, что в настоящее время в Турции проходят специальную подготовку еще порядка 1800 террористов, завербованных турками для триполитанского режима.

Среди всех новоиспеченных членов незаконных вооруженных формирований ПНС Ливии, по информации обсерватории, насчитывается около трех сотен детей в возрасте от 14 до 18 лет. Наемники Турции и ПНС являются боевиками запрещенных в России террористических организаций, таких как «Аль-Каида»1, «Исламское государство»1, «Братья-мусульмане»1 и других радикальных исламистских группировок.

Порядка 400 сирийских террористов-наемников, завербованных турецкими властями для участия в боевых действиях на стороне бандформирований Файеза Сарраджа, дезертировали из рядов ПНС и сбежали в страны Европейского союза под видом беженцев. В SOHR отмечают, что покинувшие Ливию джихадисты из Идлиба сначала отправились незаконно в Италию, откуда они потянулись и в другие государства ЕС.

Число погибших сирийских наемников в результате нападений на позиции армии фельдмаршала Халифы Хафтара за последние дни составило не менее 14 человек. Общее количество ликвидированных военнослужащими Ливийской национальной армии террористов ПНС, прибывших в Ливию через Турцию, достигло 417 человек.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало подробно о продолжающемся игнорировании Турцией оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций. Контрабанда оружия в Ливию Анкарой наряду с переброской сирийских боевиков подрывает мирные процессы, предложенные международным сообществом для урегулирования ливийского кризиса. За счет подобной помощи Турции ПНС продолжает свои преступления против ливийского народа, провоцируя продолжение кровопролития и эскалацию напряженности.

1 Организация запрещена на территории РФ.