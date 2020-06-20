Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Москва, 20 июня. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что испытания вакцины от коронавирусной инфекции идут штатно.

«Испытания вакцины от коронавирусной инфекции идут штатно», — рассказал Мурашко о ходе испытаний вакцины от COVID-19.

Напомним, ранее он назвал возможные сроки отмены коронавирусных ограничений. По словам Мурашко, полная отмена ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, может произойти в 2021 году. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что промышленное производство вакцины от коронавируса начнется в России, согласно планам, в августе или сентябре.

Коронавирусная инфекция нового типа стремительно распространилась по всему миру. Вспышка заболевания произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 во всем мире. Страны, где были выявлены случаи заболевания вирусом, приняли ряд превентивных мер.

Россия также ввела в регионах ряд ограничений. Регионы страны сейчас начали их снимать, но поэтапно. Все зависит от эпидемиологической ситуации. Так, в Москве большинство ограничений и режим самоизоляции отменили. В столице также начали работать НИИ, общественные организации, киностудии, а также парикмахерские и салоны красоты.