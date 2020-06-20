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Политика

Пушков отреагировал на ответ британского МИД на статью Путина о Второй мировой войне

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Сенатор Пушков отметил отказ британского МИД спорить с Путиным

Москва, 20 июня. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на комментарий британского МИД по поводу статьи Владимира Путина о Второй мировой войне. Свое мнение он озвучил через Twitter, отметив, что министерству нечего было возразить.

Напомним, что президент в своей статье призвал другие государства не переписывать историю, не искажать правду. Обсуждение прошедших событий должно быть непредвзятым и несколько самокритичным.

Сам Путин подчеркнул в статье, что Россия никогда не забудет помощь союзников во время войны и всегда будет благодарна за это.  

Британский МИД заявлял в ответе, что помимо союзников, СССР также внес вклад в разгром нацистов. Представитель дипломатического ведомства высказался против того, чтобы история пересматривалась в интересах какого-либо государства.

«Лондон решил не вступать в полемику с Путиным по Второй мировой войне», — сказал парламентарий.

Пушков отметил, что, согласившись с ролью в победе Советского Союза, МИД обошел стороной одну из причин начала военных действий. Политик подчеркнул, что факт «Мюнхенского сговора» сводит на нет попытки западных стран сделать СССР виновником развязывания войны.

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Источник: РИА Новости
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