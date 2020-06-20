Ритуальный курган бронзового века найден при строительстве трассы в Краснодарском крае

Краснодар, 20 июня. Российские строители обнаружили захоронение конца III тысячелетия до н. э во время прокладки участка дороги на трассе М-4 «Дон». Удивительная находка, привлекшая внимание археологов, была обнаружена в Динском районе.

По словам специалистов, курганное ритуальное захоронение имеет все признаки, характерные для погребений бронзового века.

«Скорее всего, здесь покоился вождь племени или знатный человек, так как погребальный инвентарь довольно-таки богатый», — утверждают историки.

Они отметили, что в III тысячелетии до н. э воинов и представителей знати редко хоронили по одному. В одном кургане могли быть погребены слуги, советники и близкие родственники. В могилу также помещались сокровища, предметы быта и скот из-за веры местных жителей в загробную жизнь, передает «Ридус».

Во время раскопок были найдены бронзовый нож, две серебряные височные подвески для головного убора, а также костяные проколки. В настоящее время ареологии продолжают раскопки, ученые рассчитывают найти и другие погребения в данном кургане.

Археологические исследования в Динском районе начались в мае текущего года. Работы были проведены на 30 тысячах квадратных метров. Помимо кургана бронзового века специалисты нашли захоронение древнего сарматского воина эпохи железного века и другие ценные исторические артефакты.