ПФР рассказал о способах получения пенсии в дачный сезон

Москва, 20 июня. Пенсионеры, которые проводят летний сезон на даче, могут продолжать получать выплаты на почте или в банке. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

В фонде сообщили, что каждый пенсионер может выбрать для себя любой удобный способ получения выплат. Как показывает статистика, около 50% предпочитают получать пенсии в банке, а другая половина пожилых граждан выбирает почтовые отделения.

«По заявлению пенсионера пенсия может выплачиваться на дому или в кассе отделения почтовой связи по месту жительства в установленный графиком день», — рассказали в ПФР.

Как отметили в фонде, если пенсионер не смог прийти в указанный день на почту или почтальон не застал его дома, то выплату можно получить позднее — до 24-го числа текущего месяца. Также в ПФР подчеркнули, что в банкомате или кассе банка пенсионеры-дачники могут получить деньги в любое удобное время. Кроме того, пенсионеры, уезжающие летом за город, могут оформить доверенность на лицо, которое получит выплату за них.

Ранее в ПФР рассказали о льготе для граждан, имеющих более 30 лет трудового стажа. В фонде сообщили, что россияне, имеющие длительный стаж, могут воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию. При этом в ПФР подчеркнули, что при принятии решения о досрочном назначении пенсии учитывается только страховой стаж.