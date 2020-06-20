Навальный и Волков могут понести ответственность за фейки о вступивших в силу поправках

Блогер Алексей Навальный и его сторонники не прекращают попытки убедить россиян в бессмысленности голосования по конституционным поправкам, так как соответствующий закон якобы уже вступил в силу. Но распространяемая ими информация не соответствует действительности.

Либерально-оппозиционное сообщество по-прежнему обеспокоено приближающимся общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. Очевидно, понимание того, что большинство россиян готовы поддержать внесение предложенных изменений в основной закон страны, толкает «борцов с тоталитарным режимом» на усиление активности по тиражированию различного рода информационных вбросов.

Бойкотировать нельзя голосовать

Одним из главных распространителей фейков не только о голосовании, но и о самих поправках является руководитель признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный. Так, 8 июня в своем Telegram-канале блогер призвал подписчиков публично не признавать результаты голосования, так как это, по его мнению, «никакие не поправки», а закон об их внесении якобы уже вступил в силу.

Кроме того, спустя десять дней, 18 июня, он затронул эту тему в своей программе «Россия будущего» на YouTube-канале «Навальный LIVE». По его словам, поправки в конституцию «уже приняты и никакой здесь дискуссии нет», так как в действующем законе прописана четкая процедура внесения изменений, которая была реализована до последнего пункта. Как заявляет оппозиционер, об этом говорит тот факт, что Конституционный суд рассмотрел эти поправки и признал их законными.

«Он их рассматривал, потому что они вступили в силу. Конституционный суд смог взять их к себе на рассмотрение, потому что счел де-факто вступившими в силу. То есть они вступили в силу. Если для вас это поход для того, чтобы выразить свое мнение, просто для себя определиться, выразить личный протест, то идите (голосовать. — Прим. ред.). Для вас то, что поправки уже приняты, не является ограничителем. Но перестаньте говорить ерунду, что они еще не приняты. Они приняты совершенно точно», — утверждает глава ФБК.

А судьи кто?

Аналогичный тезис активно продвигал и менеджер проектов «Фонда борьбы с коррупцией» Леонид Волков. Например, еще 6 мая он опубликовал видеоролик, в котором объяснил своим подписчикам, как, по его мнению, следует относиться к голосованию по поправкам в конституцию.

Соратник Навального подчеркнул, что соответствующий закон якобы уже вступил в силу, так как он был принят Госдумой, Советом Федерации и подписан главой государства. При этом он попытался убедить зрителей в том, что голосование необходимо руководству страны лишь в качестве способа «увести разговор от обсуждения действий российских властей во время эпидемии, когда они метались из стороны в сторону, запоздали с карантином, отказывались платить людям компенсации».

Другие представители так называемой оппозиции также принимали активное участие в распространении фейка об уже принятых и вступивших в силу конституционных поправках. Среди них оказался и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он поддерживал этот информационный вброс, не упуская возможности заявить о бессмысленности голосования, и даже подверг сомнению заявление Кремля о том, что поправки не вступят в силу в том случае, если россияне выступят против.

Однако стоит отметить, что подобного рода утверждения, повсеместно звучащие со стороны представителей либерального сообщества, не только не соответствуют действительности, но и могут привести их авторов к административной ответственности.

Будь осторожен в своих фейках

Согласно закону о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N1-ФКЗ, предлагаемые изменения вступают в силу лишь со дня официального опубликования результатов голосования в том случае, если более половины россиян их поддержат. Это означает, что все заявления либеральных оппозиционеров являются не более чем фейками, направленными на усиление недовольства в обществе и дискредитацию российских властей.

Таким образом, Навальный, Волков, Ройзман и их сторонники, распространяющие заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, могут быть привлечены к административной ответственности по статье 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», которая предусматривает наказание в виде штрафов от 30 до 100 тысяч рублей. Такой сценарий развития событий возможен в случае возникновения на фоне публикуемых фейков и вбросов массовых волнений в обществе.

Причем подобную антиконституционную риторику поддерживают также некоторые СМИ, осуществляющие свою деятельность за счет финансирования западными спонсорами. По мнению ведущих экспертов, распространение ими в информационном пространстве недостоверных сообщений относительно предлагаемых изменений в основной закон страны является попыткой скомпрометировать не только грядущее голосование и сами поправки, но и обновленную конституцию.