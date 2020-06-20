Депутат Бессараб объяснила, как поправки к конституции защитят пенсионеров

Депутат Госдумы Светлана Бессараб объяснила важность поправок в Конституцию РФ, гарантирующих постоянную индексацию пенсий и социальных пособий.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 92% россиян поддерживают внесение в основной документ страны поправок, гарантирующих адресную социальную поддержку, индексацию социальных выплат и обязательную ежегодную индексацию пенсий.

«К сожалению, в нашей стране достаточно долгое время не обращали внимания на нужды пенсионеров. Так было в 90-е годы. И когда писалась действующая конституция, наши дедушки и бабушки были покинуты государством. Они получали мизерные пенсии, выживали на нищенские пособия. И основной закон страны 1993 года не давал им никакой надежды на то, что о них будут заботиться, государство не брало на себя такое обязательство», — заметила в беседе с Федеральным агентством новостей член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, постепенно ситуация стала меняться в лучшую сторону и президент России Владимир Путин, говоря о необходимости изменения Конституции РФ в соответствии с требованиями времени, предложил гарантировать регулярную индексацию выплат пенсионерам и получателям социальных пособий.

«В 2016 году произошло событие, которому, на мой взгляд, нет оправдания. Тогда российский бюджет из-за западных санкций претерпел изменения в сторону уменьшения, и правительство приняло несправедливое, по моему мнению, решение остановить индексацию пенсий пенсионерам. Мол, нет денег, давайте не будем индексировать пенсии и пособия. В конце года президент принял волевое решение устранить эту несправедливость и выплатить компенсации нашим пенсионерам. Это было сделано, но осадок, как говорится, остался. И не хотелось бы, чтобы подобное когда-либо повторялось. Поэтому гарантия постоянной индексации пенсий и пособий должна быть закреплена в Конституции РФ. Она воспринимается россиянами как страховка, гарантия достойной жизни наиболее уязвимых категорий граждан», — считает Бессараб.

Парламентарий напомнила, что в настоящее время индексация пенсий и пособий регулируется отдельными законодательными актами, но ничто не мешает в случае наступления неблагоприятных событий в течение нескольких дней изменить эти законы и принять решение об отказе от индексации.