Британские ученые создали ингалятор для лечения COVID-19

Лондон, 20 мая. Британские ученые создали ингалятор для самостоятельного лечения коронавируса. Об изобретении специалистов из Университета Саутгемптона пишет таблоид Daily Mail.

Создатели ингалятора уточнили, что устройство можно использовать только для терапии на ранней стадии заболевания. Они убеждены, что при своевременном использовании ингалятор может помочь предотвратить серьезные осложнения и летальный исход.

Inhaler that 'lets Covid-19 victims treat themselves' will be rolled out across UK in a nationwide trial https://t.co/pm2fWWGO2K — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 19, 2020

С помощью ингалятора человек вздыхает экспериментальное лекарство, после чего оно попадает в легкие и помогает иммунной системе бороться с коронавирусной инфекцией. Отметим, что в этом лекарстве используется препарат SNG-001, тонкие частицы которого похожи на пыль и могут глубоко проникать в легкие.

Во время испытаний ингалятор с экспериментальным лекарством получали пациенты, у которых первые симптомы коронавируса появились не позднее 72 часов до этого.

Напомним, над вакциной от коронавируса сейчас работают ученые по всему миру. В России она может начать применяться уже осенью. В США в компании Moderna заявляют об испытаниях вакцины на людях в июле.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших коронавирусом в мире превысило 8,6 млн человек по всему миру. Жертвами COVID-19 стали 458 тысяч человек, более 4,2 миллиона полностью вылечились.