Британские ученые создали ингалятор для лечения COVID-19

Лондон, 20 мая. Британские ученые создали ингалятор для самостоятельного лечения коронавируса. Об изобретении специалистов из Университета Саутгемптона пишет таблоид Daily Mail.

Создатели ингалятора уточнили, что устройство можно использовать только для терапии на ранней стадии заболевания. Они убеждены, что при своевременном использовании ингалятор может помочь предотвратить серьезные осложнения и летальный исход.

Inhaler that 'lets Covid-19 victims treat themselves' will be rolled out across UK in a nationwide trial https://t.co/pm2fWWGO2K