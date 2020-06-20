Режиссер Сергеев обвинил Ефремова в избиении женщин

Москва, 20 июня. Виновник смертельной аварии Михаил Ефремов является агрессивным человеком. По словам режиссера театра Валерия Сергеева, актер неоднократно бил женщин.

Режиссер подчеркивает, что после принятия спиртного, Ефремов уже не может сдерживаться и нападает на женщин.

По словам Сергеева, проблемы с алкоголем у актера уже давно. Его пьяные выходки многие не забудут.

«Еще 30 лет тому назад он был хроник, 20 лет назад Галина Борисовна Волчек назначила его художественным руководителем «Современника». И все были свидетелями его знаменитых пьяных гастролей в Сочи в 1991 году. Сколько женщин он вместе со своим папой изувечил! Сколько судеб изувечил, поднимал руку на женщин» — рассказал театральный режиссер.

Напомним, что 8 июня в Москве актер Михали Ефремов устроил аварию со смертельным исходом. В нетрезвом состоянии артист на джипе вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого скончался в медучреждении.

Экспертиза установила, что помимо алкоголя, в крови актера были следы наркотиков.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюремного заключения. Семья погибшего водителя намерена добиться самого жесткого наказания, от денежной компенсации родственники отказались.

Автоюрист Дмитрий Славнов считает, что виновник смертельной аварии должен быть справедливо наказан. Он высказался категорически против того, чтобы актеру дали условный срок, либо разрешили бы условно-досрочное освобождение.