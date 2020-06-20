Анджелина Джоли назвала истинную причину развода с Брэдом Питтом

Москва, 20 июня. Голливудская актриса Анджелина Джоли назвала истинную причину развода со своим мужем Брэдом Питтом. Пара рассталась в 2016 году после двух лет брака и десяти лет отношений.

Анджелина Джоли в новом интервью для Vogue рассказала о своей работе в ООН, усыновлении детей и семейной жизни. Последнюю тему актриса обсуждать не любит. Ее попросили прокомментировать расставание с Брэдом Питтом. Это самый громкий в Голливуде развод, который до сих пор обсуждают.

«Я ушла от него ради благополучия моей семьи. Это решение было правильным», — сказала Анджелина Джоли.

По словам звезды Голливуда, она «сосредоточена на заживлении ран» их с Брэдом Питтом детей.

«Некоторые воспользовались моим молчанием, поэтому дети видят ложь о себе в СМИ, но я им напоминаю, что они знают свою правду и себя настоящих. Эти шестеро — очень смелые, очень сильные молодые люди», — добавила Джоли.

Как напоминает «Культуромания», у Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон, дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.

Личная жизнь Анджелины Джоли активно обсуждается в американских таблоидах. До сих пор пресса пытается найти причину развода Питта и Джоли. Сама актриса эту тему пытается обходить стороной. Артисты долгое время встречались, а в 2014 году они приняли решение узаконить отношения. Позже в голливудской семье начались проблемы. Анджелина Джоли, обеспокоенная наследственной предрасположенностью к раку, удалила молочные железы и яичники. Также в СМИ в течение длительного времени муссировалась тема воспитания Джоли своих детей и ее чрезмерная худоба.