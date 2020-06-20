Миро жестко раскритиковала Домогарова, поддержавшего Ефремова после смертельного ДТП

Москва, 20 июня. Известный российский блогер Лена Миро обрушилась с жесткой критикой на актера Александра Домогарова, который поддержал артиста Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП. Интернет-автора возмутил пост Домогарова о людях, осудивших Ефремова после аварии.

По словами Миро, Александр Домогаров зависим от спиртных напитков.

«Вторым после Ефремова по известности в артистической среде алкоголиков столицы является Домогаров», — написала блогер.

В своем блоге Миро привела несколько цитат актера, обвинившего критиков Ефремова в жестокости и ненависти и заявившего о нежелании выходить на сцену.

«Довели тонко чувствующего артиста до импотенции — нет у него никакого желания!» — иронизирует интернет-автор.

Особенно Лену Миро возмутило, что Домогаров решил напомнить критикам Ефремова об их собственных грехах: артист написал, что наверняка осуждающие актера, спровоцировавшего страшную аварию, бросали жен, пили, подставляли друзей ради выгоды или совершали другие неприятные поступки. Также автор обратила внимание, что в своем тексте, говоря о критиках Ефремова, Домогаров заключил слово «люди» в кавычки.

«То есть, творческий алконавт Домогаров людей за людей не считает, потому что они посмели осуждать его собутыльника. <…> Они с Мишей — люди. Вы — нелюди. Обтекайте», — подытожила блогер.

Напомним, вечером 8 июня внедорожник под управлением Ефремова выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил серьезные травмы и позднее скончался в больнице. В момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, сейчас артист находится под домашним арестом, который продлится до 9 августа. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов призвал судить Ефремова по всей строгости закона. Эксперт уверен, что в ситуации, когда из-за вождения в нетрезвом виде погиб человек, эмоции необходимо отбрасывать.