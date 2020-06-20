Блогер Макаренко назвал цель информационной войны против России

Москва, 20 июня. Блогер Эрнест Макаренко подчеркнул, что происходящие информационные атаки преследуют цель разделить общество в России. Он поддержал идею депутата Госдумы Виталия Милонова создать в стране «Антипровокационный список».

Напомним, что парламентарий предлагает создать реестр, куда бы включались те люди, которые занимаются антигосударственной, антироссийской деятельностью. По его мнению, в списке самое место некоторым деятелям СМИ, блогеру Алексею Навальному. Милонов считает, что таких персон надо жестко наказывать за русофобию, одним из вариантов политик назвал депортацию.

Что касается списка, то Макаренко поддерживает его создание, учитывая наличие множества кандидатов для включения туда. Он обратил внимание, что попытки внести раскол в российское общество могут быть подготовкой для развязывания реальных боевых действий.

По мнению Макаренко, политика России в сфере информационной безопасности нуждается в изменении. Для этого необходимо сформировать системный государственный подход. Он добавил, что страна должна защищаться в информационной войне как на поле боя.

Ранее журналистка Анна Шафран заявляла о том, что информационная война сейчас касается не только самой России, но и граждан. По ее мнению, разговоров об этом много, а вот радикальные меры до сих пор не приняты, пишет «Царьград».