Устроившего смертельное ДТП Ефремова признали вменяемым

Москва, 20 июня. Актер Михаил Ефремов признан вменяемым.Такое заключение дали по итогам судебно-психиатрической экспертизы, которую он прошел в рамках расследования уголовного дела о смертельном ДТП.

Исследование проводили не в стационаре. Ефремова осмотрели психиатр, психолог и невролог. Все время экспертизы актер был подавлен и находился в депрессивном состоянии, но был вежлив и вел себя корректно. Он не стал отрицать своей наркотической зависимости и рассказал о том, что регулярно устраивал себе загулы, сообщает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Напомним, вечером 8 июня Ефремов устроил смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве. Он, находясь в состоянии опьянения, сел за руль своего внедорожника, вылетел на встречку и протаранил фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. Ефремов не пострадал.

В его анализах, взятых после автокатастрофы, были выявлены следы кокаина и марихуаны, а в выдыхаемом воздухе — почти 2,1 промилле алкоголя (примерно бутылка водки).

9 июня актер был арестован Таганским судом Москвы. Это время он проведет под домашним арестом.

Необходимо отметить, что за строгое наказание для устроившего смертельное ДТП актера высказались многие политики и общественники. Так, например, депутат Государственной думы Светлана Журова обратила внимание на то, что в США за подобный инцидент Ефремов мог бы лишиться свободы на всю жизнь.