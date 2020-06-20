Сирия, 20 июня. Восемь членов протурецких формирований были убиты в результате вылазки курдских боевиков в Африне. «Ансар ад-Дин» выступила с критикой действий запрещенной в РФ ХТШ в Идлибе. SDF**** провели аресты в городе Аль-Мансура юго-западнее Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками в южной части Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ): столкнулась с осуждением группировки «Ансар ад-Дин» в Идлибе.

Курдские вооруженные бандгруппы: подверглись обстрелам союзников Турции в районе Тель-Рифата в северной части Алеппо; провели аресты в населенном пункте Аль-Мансура юго-западнее Ракки.

Протурецкие силы: понесли потери в результате вылазки курдских боевиков в кантоне Африн; нанесли удары по позициям SDF на севере Ракки и Хасаки.

Соединенные Штаты: провели патрулирование на северо-востоке Хасаки.

Провинция Алеппо

Медиапортал Step News Agency сообщает о том, что в кантоне Африн произошла новая вылазка курдских боевиков, осуществляющих подпольную деятельность. Как минимум восемь членов подконтрольных Турции формирований были убиты группой лиц, пробравшихся к контрольно-пропускному пункту, который располагается у населенного пункта Басофан северо-западнее Алеппо. Задержать налетчиков не удалось.

Между тем возобновились взаимные обстрелы недалеко от Тель-Рифата. По информации военного источника в сети Twitter (Servanenefrine), союзники Турции нанесли удары по деревням Акиба и Согнака в районе Шерава. Это привело к возгоранию полей, засеянных сельскохозяйственными культурами. О степени тяжести нанесенного урона пока не сообщается.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что связанная с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1 группировка «Ансар ад-Дин» осудила действия коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», признанной в России террористической. Членов ХТШ обвинили в незаконном аресте одного из бывших полевых командиров формирования по имени Абу Салах аль-Узбеки, который пожелал присоединиться к «Ансар ад-Дин». Напомним, он был задержан террористами ХТШ вместе с двумя сопровождавшими его лицами три дня назад.

Тем временем Twitter-канал (SteeleSyAA) заявляет о вооруженных стычках в южных районах Идлиба. Сирийская Арабская Армия (САА) и боевики незаконных бандгрупп обмениваются ударами в горном районе Аз-Завия. О потерях сторон в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно.

Провинция Ракка

Возобновились вооруженные стычки на линии разграничения курдских бандгрупп и протурецких формирований в северной части провинции. Информационный портал Step News Agency передает, что союзники Турции открыли огонь по окрестностям населенного пункта Айн-Исса южнее шоссе М-4. О последствиях проведенного обстрела пока ничего неизвестно.

Новостное агентство Al Nour сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) провели серию арестов к юго-западу от административного центра провинции. Курдские боевики арестовали несколько молодых людей в населенном пункте Аль-Мансура. Задержанных обвинили в связях с протурецкими боевиками. Напомним, несколько дней назад членами SDF в Ракке также была взята под стражу девушка. Причиной ареста назвали принадлежность ее отца к числу боевиков «Сирийской национальной армии».

Провинция Хасака

Американские военные приступили к патрулированию местности на северо-востоке провинции. Согласно данным информационного портала Al Nour, ВС США обследовали район города Аль-Маликия. Никаких сведений о ходе проведенного мониторинга пока не поступало.

Как и в Ракке, на севере Хасаки вновь отмечаются обстрелы со стороны «Сирийской национальной армии». Тот же интернет-портал передает, что союзники Турции ударили по военным объектам «Демократических сил Сирии» (SDF) неподалеку от города Абу Расин восточнее Рас аль-Айна.

1 Организация запрещена на территории РФ.