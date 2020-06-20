Солнечное затмение 21 июня: кто увидит редкое явление в России

Москва, 20 июня. Россияне могут стать свидетелями солнечного затмения, напоминающего огненное кольцо 21 июня. Отмечается, что уникальное явление будет видно с территории РФ только в формате частных фаз. Об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария.

По словам специалистов, затмение начнется в 07.48 (по московскому времени) в центральной Африке. Набольшая его фаза будет наблюдаться в Гималаях и продлится 38 секунд.

«Произойдет кольцеобразное затмение Солнца с максимальной фазой 0,994 в 09.40 (по московскому времени) и видимостью в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана», — рассказали в планетарии.

Отмечается, что в ходе этого события у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно будет заметить солнечную корону. Специалисты также рассказали, кто увидит редкое явление в России. Затмение с небольшой фазой можно будет наблюдать на значительной части территории от запада до востока. На севере область видимости будет ограничена линией, при наблюдении с которой диски Солнца и Луны соприкоснутся.

«При наблюдениях из северных районов интересна фиксация моментов касания дисков Солнца и Луны и наблюдения лунных гор», — говорят специалисты.

Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края. В Европейской части страны наибольшая фаза будет равна 0,41 и сможет быть видна на юге Республики Дагестан.