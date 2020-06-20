Кедми назвал условие возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины

Москва, 20 июня. Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» и политолог Яков Кедми объяснил, когда возможно возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины.

По словам эксперта, есть только одно условие — возвращение Донбасса в состав Украины невозможно до тех пор, пока в Киеве не произойдет смена власти. Как заметил Кедми, жители Донбасса после всех перипетий и агрессии со стороны Киева не допустят возвращения республик в состав Украины. Проживающие в регионе люди не хотят быть частью «майдановской Украины», объяснил политолог.

«О чем идут переговоры? Когда киевская сторона говорит: «Мы не хотим с этой властью разговаривать, нам плевать, чего хочет население, мы придем и установим нашу власть». Они придут к людям, которых бомбили самолетами и обстреливают пять лет, а те склонят голову? Каким надо быть идиотом, чтобы думать, что это возможно?» — поинтересовался Яков Кедми.

Он добавил, что адекватная власть в Киеве должна обеспечивать интересы и государства, и простого народа. С точки зрения Кедми, на Украине она действует исключительно в интересах олигархического класса.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после которого некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании ДНР и ЛНР. Киев начал проведение так называемой «антитеррористической операции» и ввел на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но пункты договоренностей регулярно нарушаются киевской властью

Политолог Вадим Карасев ранее объяснил, почему у Киева не может быть «плана Б» в конфликте в Донбассе. По его словам, такой план сначала надо было бы согласовывать с другими сторонами «нормандского формата». Политолог считает, что «Россия может пойти на какие-то компромиссы по Минску», однако полностью менять концепцию решения конфликта в Донбассе Москва не будет.