Академик РАН объяснила, как поправки к конституции остановят утечку мозгов за границу

Москва, 20 июня. Россия — одна из немногих стран мира, обладающая собственным научным потенциалом, и крайне важной задачей является его сохранение и развитие, считает академик РАН и сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Талия Хабриева.

«Самостоятельное будущее будут иметь только те страны, которые смогут предложить миру новые научные идеи», — подчеркнула она в интервью «Слово и Дело».

Именно поэтому, по словам Хабриевой, крайне важно окончательно остановить процесс интеллектуальной миграции и сделать все, чтобы научная мысль развивалась. На это направлена одна из поправок к конституции. Согласно новому положению, правительство должно обеспечивать государственную поддержку научно-технологического развития РФ, сохранение и развитие ее научного потенциала. По мнению академика РАН, эта поправка стала ответом на общественный запрос, который во многом принадлежит тем ученым, которые не покинули Россию в сложный постсоветский период.

Отметим, что после вступления в силу закона о поправке к конституции следующим этапом развития государственной политики в научно-технологической отрасли должно стать принятие нового федерального закона о науке. Его положения должны закрепить гарантии ученым, научным коллективам и организациям, чтобы окончательно остановить утечку научных кадров за рубеж.

Голосование по поправкам к конституции пройдет с 25 июня по 1 июля.